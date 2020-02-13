Восточный стиль и платья: Uzbekistan Airways изменит форму бортпроводников

Впервые в истории авиакомпании в состав форменной одежды введено платье с коротким рукавом. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 14 февраля представит вниманию пассажиров новую форму пилотов и бортпроводников, информирует пресс-служба.

"Кардинальная смена имиджа бортпроводников произошла впервые за 15 лет. Ключевыми цветами в одежде стали оттенок темный аквамарин и терракот. Новый комплект для девушек состоит из юбки, брюк, блузок, которые представлены в двух расцветках, и пиджака. Подкладка пиджака выполнена в терракотовом цвете с нанесением логотипа", - говорится в сообщении.

Впервые в истории авиакомпании в состав форменной одежды введено платье с коротким рукавом. В качестве аксессуаров предусмотрен головной убор, тканевые и кожаные перчатки, тканевая резинка для создания прически, именные и брендовые значки, шейные платки двух расцветок.

Uzbekistan Airways Новая форма авиакомпании "Uzbekistan Airways"

Орнамент на блузках и шейных платках выполнен в восточном стиле.

Uzbekistan Airways Новая форма авиакомпании Uzbekistan Airways

Зимний плащ-пальто имеет отстегивающуюся утепленную подстежку.

В Узбекистане создадут пять новых авиакомпаний >>

Комплект для бортпроводников-мужчин представлен костюмом-тройкой темно-серого цвета с отделкой цвета темный аквамарин. Форменные фуражки выполнены в темно-сером цвете с серебристой отделкой. Для пилотов костюмы остались в прежнем цвете. Появились брендированные пуговицы и эксклюзивные мужские галстуки.

Ткань подобрана с учетом различных климатических условий, в которых приходится ежедневно находиться экипажам.

Uzbekistan Airways Новая форма авиакомпании "Uzbekistan Airways"

В проекте принимали участие отечественные и иностранные специалисты. Подбор тканей и пошив первой партии основного комплекта осуществила турецкая Dress Best Uniforms, которая работала с такими авиакомпаниями, как Turkish Airlines (partial), Fly Dubai, Аlbania Airlines, Flynas.