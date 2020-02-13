Хокимият Ташкента установил минимальные цены земельных участков

Ставки за 1 га будут варьироваться от 3,6 млрд сумов до 18,1 млрд сумов в зависимости от удаленности земельного участка от центра.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. На обсуждение вынесен проект решения хокима Ташкента, который устанавливает минимальную стоимость на приобретение права постоянного пользования земельными участками в столице республики.

Установленные минимальные ставки будут использоваться в качестве начальной стоимости земельного участка. Ставки определены исходя из налоговой зоны, в которой находится участок.

Предлагается установить следующие ставки за 1 га в зависимости от удаленности от центра:

• 1-я зона – 18 102 214 700 сумов;

• 2-я зона – 14 481 771 800 сумов;

• 3-я зона – 10 861 328 800 сумов;

• 4-я зона – 7 240 885 900 сумов;

• 5-я зона – 3 620 443 000 сумов.

Отмечается, что только Бектемирский район расположен в 5-й зоне, Сергелийский и Учтепинский районы в 4-й и 5-й зонах.

Алмазарский, Чиланзарский, Шайхантахурский и Яккасарайский районы расположены в 1, 2 и 3 зонах. Посмотреть карту зон можно на сайте Узкадастра.

Обсуждение проекта продлится до 27 февраля 2020 года.