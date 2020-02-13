19:38 13 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Автобус на дороге

Сразу два автобуса с узбекскими мигрантами сломались в Казахстане

tengrinews.kz
Общество
Получить короткую ссылку
80 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13463257/Srazu-dva-avtobusa-s-uzbekskimi-migrantami-slomalis-v-Kazakhstane.html

В обоих случаях никто не пострадал. Сотрудники дорожной полиции и органов по ЧС Казахстана помогли отремонтировать транспортные средства, после чего они продолжили свой путь.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В степях Казахстана из-за холодов сломались сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами. Об этом сообщает МИД республики.

"В обоих случаях никто не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. При оперативном содействии сотрудников дорожной полиции и органов по чрезвычайным ситуациям Казахстана транспортные средства отремонтированы и продолжили свой путь", – говорится в информации.

Первый инцидент произошел во вторник на территории Актюбинской области Казахстана. Двигавшийся по маршруту Самара-Шымкент автобус вышел из строя. Из-за холодов топливо попросту замерзло. В салоне автобуса среди прочих пассажиров находились 20 граждан Узбекистана.

Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России
Twitter
Дальнобойщики из Узбекистана едва не замерзли на трассе в России

Второй инцидент произошел в среду на трассе Кызыл-Орда-Павлодар на территории Павлодарской области Казахстана. Причина — техническая поломка микроавтобуса. В салоне находились 19 узбекских мигрантов.

Консульско-правовой департамент МИД обращает внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории республики на автобусах или других видах автотранспорта.

Также МИД напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, в том числе транзитом, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане (тел.: +7-717-295-45-87, +7-777-218-20-10); Генконсульство в Актау (тел.: +7-29-277-71-17, +7-777-599-00-50, +7-777-599-00-51); Генконсульство в Алма-Аты (тел.: +7-727-299-20-70, +7-727-390-26-16).

Теги:
холод, автобус, Узбекистанцы, Мигранты, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Fading Flamingos из серии Fading Flamingos профессионального немецкого фотографа Maximilian Mann
Финалисты-профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
Подросток в Казахстане делает маникюр и зарабатывает на лечение брата
Шестиклассник из Казахстана делает маникюр, чтобы заработать на лечение брата
Китайский коронавирус - обновленная информация
Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться