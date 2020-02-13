В АО "Узбекистон темир йуллари" назвали фейком скандальное видео в метро

По мнению АО, видео не соответствует действительности, поскольку на каждом из подвижных составов метрополитена имеется локомотивная сигнализация дверей, которая исключает возможность движения поезда с открытыми дверями.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. На дня в электронных СМИ и различных социальных сетях распространилось видео на котором видно, как вагон метро мчится по тоннелю с открытыми дверями.

Менее чем за сутки ролик набрал десятки тысяч просмотров. Пользователи сети возмутились ситуацией и усомнились в безопасности подземного транспорта.

АО "Узбекистон темир йуллари" прокомментировало эти кадры, разместив на своем сайте соответствующее сообщение.

"Следует отметить, что на каждом из подвижных составов метрополитена имеется локомотивная сигнализация дверей, которая исключает возможность движения поезда с открытыми дверями. Иначе говоря, поезд автоматически останавливается при подобных ситуациях," - отметили в ж/д ведомстве.

В настоящее время данное видео изучается специалистами.