Узбекистанка впервые стала профессором в университете Лиги плюща

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Колумбийский университет на позицию "пожизненное профессорство" принята первая узбекистанка по имени Азиза Шахназарова, информирует Министерство инновационного развития республики.
"Азиза защитила в университете Индиана – Блумингтон докторскую диссертацию на тему "Гендерная история и религиозность женщин в Центральной Азии в средних веках", - говорится в сообщении.
Девушка из Узбекистана стала доктором философии (PhD) в двух направлениях: религиоведение и история Центральной Азии.
Напомним, Колумбийский университет входит в Лигу плюща, в числе которой 8 самых авторитетных университетов: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth college, Harvard, Princeton, Pennsylvania, Yale.
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Счастливой участи попасть в эти университеты удостаиваются лишь те редкие студенты, кто демонстрирует поистине экстраординарные успехи в учебе и экзаменах, а также бесценный потенциал для общественной жизни.