Девушка из Узбекистана стала доктором философии (PhD) в двух направлениях: религиоведение и история Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Колумбийский университет на позицию "пожизненное профессорство" принята первая узбекистанка по имени Азиза Шахназарова, информирует Министерство инновационного развития республики.

"Азиза защитила в университете Индиана – Блумингтон докторскую диссертацию на тему "Гендерная история и религиозность женщин в Центральной Азии в средних веках", - говорится в сообщении.

Девушка из Узбекистана стала доктором философии (PhD) в двух направлениях: религиоведение и история Центральной Азии.

Министерство инновационного развития Узбекистанка впервые стала профессором в университете Лиги плюща

Напомним, Колумбийский университет входит в Лигу плюща, в числе которой 8 самых авторитетных университетов: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth college, Harvard, Princeton, Pennsylvania, Yale.

Выпускник Ташкентского университета поступил сразу в три зарубежных вуза >>

Счастливой участи попасть в эти университеты удостаиваются лишь те редкие студенты, кто демонстрирует поистине экстраординарные успехи в учебе и экзаменах, а также бесценный потенциал для общественной жизни.