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Индианский университет в Блумингтоне

Узбекистанка впервые стала профессором в университете Лиги плюща

Facebook/Indiana University Bloomington
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13466362/Uzbekistanka-vpervye-stala-professorom-v-universitete-Ligi-plyuscha.html

Девушка из Узбекистана стала доктором философии (PhD) в двух направлениях: религиоведение и история Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Колумбийский университет на позицию "пожизненное профессорство" принята первая узбекистанка по имени Азиза Шахназарова, информирует Министерство инновационного развития республики.

"Азиза защитила в университете Индиана – Блумингтон докторскую диссертацию на тему "Гендерная история и религиозность женщин в Центральной Азии в средних веках", - говорится в сообщении.

Девушка из Узбекистана стала доктором философии (PhD) в двух направлениях: религиоведение и история Центральной Азии.

Узбекистанка впервые стала профессором в университете Лиги плюща
Министерство инновационного развития
Узбекистанка впервые стала профессором в университете Лиги плюща

Напомним, Колумбийский университет входит в Лигу плюща, в числе которой 8 самых авторитетных университетов: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth college, Harvard, Princeton, Pennsylvania, Yale.

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Счастливой участи попасть в эти университеты удостаиваются лишь те редкие студенты, кто демонстрирует поистине экстраординарные успехи в учебе и экзаменах, а также бесценный потенциал для общественной жизни.

Теги:
университеты, Университет, США, США, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан



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