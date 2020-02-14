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Работа сотрудников ГИБДД

Нарушителей ПДД перестанут штрафовать в Фергане

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13469492/Narushiteley-PDD-perestanut-shtrafovat-v-Fergane-.html

"Рисковый" эксперимент решили впервые решили провести в Узбекистане. Выбор пал на Фергану. С этого города стартует недельный проект "Мехр" (пер. с узб. - доброта)

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В течении недели во всех городах и районах области за легкие правонарушения на дорогах водители не будут подвергаться штрафу, а ограничатся предупреждением. Такой эксперимент инициировало УВД Ферганской области.

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"Если говорить о целях проекта, то можно отметить, что они преследуют повышение уровня культуры водителей, усиление ответственности соблюдения дорожных правил и этим, предупреждение нежелательных происшествий на дорогах," - сообщает пресс-служба ведомства.

В течение этой недели также запланирована организация встреч с гражданами в образовательных учреждениях, махаллях и общественных местах. Сотрудники УВД проведут профилактические беседы на тему повышения культуры поведения на дорогах.

Теги:
эксперимент, штраф, правонарушение, Фергана, ПДД



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