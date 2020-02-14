01:51 15 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Студенты медицинского вуза

В Каракалпакстане создан Медицинский институт — постановление президента

Информационная служба Министерства здравоохранения РУз
Общество
Получить короткую ссылку
115 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13470286/V-Karakalpakstane-sozdan-Meditsinskiy-institut--postanovlenie-prezidenta.html

Новое учебное заведение на базе Нукусского филиала Ташкентского педиатрического мединститута будет готовить кадры для всей территории Приаралья.

ТАШКЕНТ, 14 — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в Республике Каракалпакстан отдельного Медицинского института, сообщает пресс-служба главы государства.

Новый вуз призван повысить уровень медицинского образования и здравоохранения в регионе Приаралья. Институт создается на базе филиала Ташкентского медицинского вуза в Нукусе. Помимо самого учебного заведения постановлением подразумевается открытие при нем клиники. 

Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Наманганском госуниверситете открылся медицинский факультет
Институт займется подготовкой, переподготовку и повышением квалификации медицинских кадров в рамках непрерывного медико-профессионального образования.

Помимо этого, республиканский вуз станет площадкой для фундаментальных исследований в медицинской области при тесной интеграции науки и практической составляющей.

Прием в Каракалакский мединститут будет осуществляться на основании государственного заказа. При этом работа клиники при Институте будет находиться на прямом контроле Минздрава страны. Так главного врача этого медучреждения будет назначать или освобождать от должности непосредственно министр здравоохранения Узбекистан по представлению научного совета Института путем тайного голосования.

Согласно постановлению, все студенты Нукусского филиала должны быть в месячный срок переведены в новый вуз на соответствующие специальности.

Операция в клинике урологии
© Sputnik / Сергей Гунеев
Инвестор из Кореи планирует построить ряд медицинских клиник в Узбекистане
Финансирование Института и клиники при нем будет осуществляться из нескольких источников: бюджетные ассигнования, средства от оказания платных образовательных и медицинских услуг, пожертвования благотворительных организаций и частных лиц, а также международные гранты. 

При этом руководство вуза имеет право за счет внебюджетных поступлений проводить ремонт и переоснащение учебного заведения и клиники, а также организовывать современные отделения с передовым оборудованием и методами лечения для оказания дополнительной высококвалифицированной специальной помощи на платной основе.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Образование, Медицина, Каракалпакстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров с супругой Шахнозой Мирзиёевой
Самые заметные парочки Узбекистана
Любовь длиною в 100 лет: удивительная история из Грузии - видео
Любовь на век: удивительная семейная история из Грузии — видео
Как провести романтический вечер в Ташкенте
День всех влюбленных: где провести романтический вечер в Ташкенте

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться