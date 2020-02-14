В Каракалпакстане создан Медицинский институт — постановление президента

Новое учебное заведение на базе Нукусского филиала Ташкентского педиатрического мединститута будет готовить кадры для всей территории Приаралья.

ТАШКЕНТ, 14 — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в Республике Каракалпакстан отдельного Медицинского института, сообщает пресс-служба главы государства.

Новый вуз призван повысить уровень медицинского образования и здравоохранения в регионе Приаралья. Институт создается на базе филиала Ташкентского медицинского вуза в Нукусе. Помимо самого учебного заведения постановлением подразумевается открытие при нем клиники.

Институт займется подготовкой, переподготовку и повышением квалификации медицинских кадров в рамках непрерывного медико-профессионального образования.

Помимо этого, республиканский вуз станет площадкой для фундаментальных исследований в медицинской области при тесной интеграции науки и практической составляющей.

Прием в Каракалакский мединститут будет осуществляться на основании государственного заказа. При этом работа клиники при Институте будет находиться на прямом контроле Минздрава страны. Так главного врача этого медучреждения будет назначать или освобождать от должности непосредственно министр здравоохранения Узбекистан по представлению научного совета Института путем тайного голосования.

Согласно постановлению, все студенты Нукусского филиала должны быть в месячный срок переведены в новый вуз на соответствующие специальности.

Финансирование Института и клиники при нем будет осуществляться из нескольких источников: бюджетные ассигнования, средства от оказания платных образовательных и медицинских услуг, пожертвования благотворительных организаций и частных лиц, а также международные гранты.

При этом руководство вуза имеет право за счет внебюджетных поступлений проводить ремонт и переоснащение учебного заведения и клиники, а также организовывать современные отделения с передовым оборудованием и методами лечения для оказания дополнительной высококвалифицированной специальной помощи на платной основе.