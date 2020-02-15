Минздрав и МНО задумались об улучшении здоровья школьников

Ознакомительные семинары уже прошли в школах-участницах. Организаторы поделились опытом проведения подобных марафонов в странах СНГ. Рассказали и о результатах проекта.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. В трех регионах Узбекистана стартовал проект с благой целью укрепления здоровья учащихся. Его инициаторы, Министерство народного образования, Министерство здравоохранения и Представительство ВОЗ в Узбекистане (ВОЗ), намерены реализовать его на базе школ в Ташкенте, Ферганской и Кашкадарьинской области.

Кстати, идея проекта озвучена в указе президента Узбекистана "О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан", подписанном в декабре 2018 года.

Ознакомительные семинары уже прошли в школах-участницах. Организаторы поделились опытом проведения подобных марафонов в странах СНГ. Рассказали и о результатах проекта.

Сообщается, что каждой школе будет предоставлен выбор направления реализации инициативы здоровья.

Инициатива добра и заботы стартовала в Ташкенте >>

Напомним, в декабре прошлого года председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева жестко раскритиковала работу министерства здравоохранения. Спикер акцентировала внимание на том, что только в 2017-2019 годах зафиксировано 154 случая, в результате которых пострадало 1 700 граждан, 665 из них - дети. При этом 15 человек скончались.

Чаще всего причиной становилось то, что пункты общественного питания — столовые, кафе, рестораны и другие объекты — построены без соблюдения санитарных требований, которые должны быть заложены еще на стадии их проектирования.