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Директор центра по вопросам семьи освобождена от должности

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (346)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200215/13472564/Direktor-tsentra-po-voprosam-semi-osvobozhdena-ot-dolzhnosti.html

Сообщается также о том, что Дилором Ташмухамедова переходит на другую работу, однако не уточняется на какую именно.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Дилором Ташмухамедова освобождена от обязанностей, выполняемых в качестве директора центра "Оила" (пер. с узб - семья). Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 14 февраля, опубликованного на сайте УзА.

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Для справки: Дилорам Ташмухамедова (1962 г. р.) — кандидат на выборах президента в 2007 году от партии "Адолат". Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса в 2008—2015 годах. Возглавила центр "Оила" в 2018 году. В январе была избрана сенатором от Ташкента и заместителем председателя Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта.

Сообщается также о том, что Ташмухамедова переходит на другую работу, однако не уточняется на какую именно.

Напомним, в среду на видеоселекторном совещании, посвященном проблемам совершенствования традиционного общественного института самоуправления граждан, глава государства озвучил инициативу о создании отдельного министерства по делам махалли и семьи. О том, кто возглавит ведомство, не сообщается. 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (346)
Теги:
Постановление, Кабинет Министров Узбекистана, Узбекистан, освобождение, семья



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