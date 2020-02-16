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Студенты в аудитории

Власти Казахстана прокомментировали массовый отток узбекских студентов

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200216/13476801/Vlasti-Kazakhstana-prokommentirovali-massovyy-ottok-uzbekskikh-studentov.html

Ранее Узбекистан заявил о готовности предоставить возможность желающим, обучающимся в вузах Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, перевестись в высшие учебные заведения республики.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В министерстве образования и науки Казахстана прокомментировали массовый отток узбекских студентов на родину. 

"Как известно, в последнее время в казахстанские вузы стали поступать заявления граждан Узбекистана, обучающихся в Казахстане, о переводе в узбекские вузы", - написал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов на своей странице в Facebook.

По его словам, Минобрнауки Казахстана провело встречу с представителями посольства Узбекистана. Узбекская сторона заявила, что причина отъезда студентов связана с расширением доступа к высшему образованию в республике.

"По имеющейся информации, не только студенты из нашей страны, но и ряда сопредельных стран также переводятся в узбекские вузы. В мире наблюдается тенденция массификации высшего образования и охвата им широких слоев населения. Помимо этого, повсеместно устраняются барьеры в академической мобильности", - отметил Дауленов.

Такую "миграцию" студентов из Казахстана вице-министр назвал естественным процессом, и заверил, что это "никак не отразится на казахстанских вузах".

Умед Мансуров
Фото из личного архива Умеда Мансурова
Мансуров: Таджикистан не ожидает массового отъезда узбекских студентов

Напомним, власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, перевестись в вузы родной страны. Ранее узбекские студенты не имели такой возможности.

Решение о запуске программы по добровольному переводу было принято после многочисленных жалоб со стороны родителей учащихся о сложности с отправкой денег детям. Также высказывалось недовольство качеством образования в вузах соседних стран.

Теги:
вузы, Образование, Узбекистан, студенты, Казахстан



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