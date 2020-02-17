Истинная семья – это папа и мама: узбекистанцы поддерживают позицию Путина

Владимир Путин жестко отреагировал на либеральные идеи использовать в России понятия родитель №1 и №2. Глава государства заверил, что пока он у власти – этому не бывать. В Узбекистане такую позицию полностью разделяют.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин, инициировавший ряд важных изменений в Конституции РФ, обещал проработать вопрос о статусе и определении семьи. В частности, глава государства заявил, что пока он у власти, в России будут только "мама" и "папа", а не условные родители №1 и №2.

В Узбекистане позицию российского лидера полностью разделяют, подчеркивая, что традиционные ценности должны охраняться от мнимых демократических веяний, чуждых культуре как России, так и странам постсоветского пространства.

"Любой мужчина в Средней Азии вам скажет, что в семье должны быть обязательно папа и мама – никаких родителей №1 и №2! Это и в Библии, и в Коране написано, и в нашей совести. Мы с этим воспитаны, поэтому мы противники таких формулировок. Нормальные люди подобных форм не принимают. Я согласен с позицией президента России, что родители должны быть созданные Богом – Адам и Ева. Другого не может быть!" — заявил председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов.

С ним согласна и директор Института демократии и прав человека, член Консультативного совета при президенте Узбекистана Сайёра Ходжаева. По ее мнению, Шавкат Мирзиёев в подобной ситуации, вероятнее всего, поступил так же.

"Я тоже консерватор в этом плане. Я согласна с Владимиром Путиным, так как лучше слов "папа" и "мама" еще не придумано, и ничего роднее нет. Для нас семейные ценности начинаются именно с этих слов, особенно на Востоке, и являются священными", — подчеркнула Ходжаева.

В то же время она признала, что в тех странах мира, где более свободное отношение к институту брака, в том числе легализованы однополые семьи, подобная мера может быть актуальной, однако для традиционных обществ такие критерии неуместны.

"Могу добавить, что в законодательстве Республики Узбекистан однополые браки не предусмотрены. Более того, преследуется уголовным законодательством, за что нас критикуют западники", — заключила правозащитница.

В свою очередь заместитель директора по работе с молодежью филиала МГУ в Ташкенте Шухрат Мирзаев отметил, что, несмотря на толерантное отношение к различным категориям людей, в данном вопросе он придерживается традиционных форм семьи и брака. В этом отношении, уверен Мирзаев, позиция Владимира Путина очевидна и правильна.

"Исходя из наших восточных традиционных обычаев, нашего менталитета, я тоже такой подход с родителями №1 и №2 не принимаю. У каждого ребенка должны быть папа и мама, остальное противоречит исконным семейным традициям. Я не хочу показаться нетолерантным, я терпимо отношусь ко многим вещам, но в данном вопросе придерживаюсь именно такой точки зрения. Это мое личное мнение", — заявил он.

Известная узбекская актриса театра и кино Зухра Салиева уверена, что для здорового социума и правильного отношения к ценностям семьи и брака необходимо верное воспитание подрастающего поколения. Предлагаемые же меры о введении понятия родитель №1 и №2 — это ненормальная ситуация.

"Никогда! Никогда! Это опасная мировая тенденция – я против этого! Нетрадиционная сексуальная ориентация – это болезнь! Я остаюсь при своем мнении: ребенок должен расти в здоровой полноценной семье, где отец нормальный, мать нормальная, чтобы гены были правильными", — убеждена актриса.

По ее словам, в первую очередь, надо воспитывать детей так: девочку как девочку, мальчика как мальчика. Особенно, добавила она, важно не упустить ребенка в переходном возрасте, когда ориентация может меняться. В данный период родителям надо быть отзывчивыми, почувствовать эти признаки, если есть отклонения – успеть перевоспитать.

Кроме того, считает Салиева, влияние на становление личности имеет окружение человека. Для прививания юноше или девушке правильных традиционных ценностей нужно их увлечь каким-то полезным занятием, например, спортом. Только такой комплексный подход даст свой результат, и вопросы о подобных формулировках в обществе вообще не будут подниматься.

Наиболее эмоционально по данному поводу высказался народный артист Узбекистана, создатель легендарной группы "Ялла" Фаррух Закиров. Он убежден: подобные псевдодемократические веяния Запада не приживутся ни в России, ни тем более на Востоке, где особое, трепетное отношение к семье.

"Что касается родителей №1 и №2 – ну, может, это с понтом демократии, я не знаю. Боже упаси от такого! Я не знаю, это болезнь, это не дай бог! Это искажение всяких человеческих понятий. Дай бог, наших краев подобное еще долго не коснется!" — сказал артист.

Закиров добавил, что лично для него семья – это самое важное в жизни: надежный тыл, счастье нянчить детей и внуков, а для творческого человека еще и неиссякаемый источник вдохновения.

В Узбекистане вопросам молодежи и семьи уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Так, в начале февраля президент республики Шавкат Мирзиёев инициировал создание в стране отдельного министерства по делам махалли и семьи. Новая структура в правительстве призвана улучшить социальную ситуацию, в частности, создать благоприятные условия для снижения количества разводов.