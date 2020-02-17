В Кыргызстане назвали президента Узбекистана "Человеком 2019 года"

Основным фактором выбора Мирзиёева "Человеком года", отметили на встрече, стала активизация узбекско-кыргызских отношений, а также впечатляющие политические шаги главы Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Экологическое движение Кыргызстана "Ала-Тоо айымдары" присудило Шавкату Мирзиёеву звание "Человек 2019 года", сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов прибыл в Бишкек для того, чтобы получить от имени главы государства специальную награду и диплом.

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В посольстве Узбекистана в Кыргызстане гостя встретили члены президиума движения "Ала-Тоо айымдары", народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева и народный писатель Гульсайра Момунова, авторитетные представители кыргызского и узбекского сообществ, занимавшие в разное время руководящие посты в правительстве, парламенте и региональных администрациях Кыргызстана.

Основным фактором выбора Мирзиёева "Человеком года", отметили на встрече, стала активизация узбекско-кыргызских отношений, а также впечатляющие политические шаги главы Узбекистана по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы, мира, добрососедства, конструктивных и братских отношений между странами.

"Награда движения "Ала-Тоо айымдары" на самом деле является выражением воли всего народа Кыргызстана," - подчеркнула руководитель движения Жипаргуль Баргибаева.

Отметили на встрече также особое внимание руководства страны, которое уделяется вопросам межнационального согласия, обеспечению прав этнических меньшинств в республике.

"В Кыргызстане с большой благодарностью восприняли полное обновление за рекордные сроки села Манас в Джизакской области, где компактно проживают этнические кыргызы", - сообщила Баргибаева.

За короткое время практически урегулирован вопрос границы между двумя странами.

Первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов от имени президента Узбекистана выразил искреннюю благодарность за признание заслуг лидера Узбекистана в укреплении взаимовыгодного узбекско-кыргызского сотрудничества.

Напомним, что в начале нынешнего года Шавкат Мирзиёев был также удостоен международной премии "За выдающийся вклад в возрождение Тюркского мира". Сообщалось, что решение о вручении данной премии главе Узбекистана было принято жюри единогласно.

Церемония награждения состоится в мае в Анкаре.