Узбекские специалисты изучили опыт Чехии в борьбе с вирусами

В частности, узбекским делегатам представили новейшее чешское оборудование для изоляции, транспортировки, спасения больных, обеззараживания, биологической и химической защиты людей

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Делегация Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана посетила чешское предприятие EGO Zlin, где ознакомилась с новейшим медицинским оборудованием для противодействия вирусам.

Местные производители продемонстрировали узбекским делегатам так называемую систему средств для биологической защиты.

Facebook / Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан Национальной палатой изучен чешский опыт противостояния вирусам

Однако, как отмечают в нацпалате, коронавирус — не единственное заболевание, с которым столкнулся мир. В 2014 году была вспышка вируса Эболы с уровнем смертности более 50%. К таким испытаниям необходимо быть заранее подготовленными, поскольку это позволит минимизировать случаи инфицирования или вовсе их предотвратить, отметили в ведомстве.

В частности, узбекских специалистов привлекло чешское оборудование для транспортировки больного с подозрением на инфекцию с места его нахождения в больницу.

Facebook / Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан Национальной палатой изучен чешский опыт противостояния вирусам

"Эта транспортировочная капсула BIO-BAG EBV-30/40, которая оснащена фильтро-вентиляционным устройством, подает внутрь камеры достаточное количество очищенного воздуха так, чтобы не повысилась концентрация углекислого газа CO2 в крови пациента", - отметили в нацпалате.

В такой капсуле можно перевозить пациентов с ослабленным иммунитетом. В ней есть специальные фильтры, улавливающие опасные микроорганизмы (вирусы, бактерии), и функция обеззараживания.

"Предусмотрены большие окна для постоянного наблюдения за состоянием пациента и так называемые интегрированные перчатки для контакта с больным, не открывая капсулы. К такому оборудованию можно подключать дыхательный аппарат, электроды ЭКГ, оно приспособлено для фиксации в машине скорой помощи, вертолете и других транспортных средствах", - пишет ведомство.

Внутри самих стационаров пациентов с подозрением на особо опасную инфекцию необходимо разместить в изолированную зону. Для этих целей чешское предприятие разработало камеру-изолятор BIOBOX EBXT-06. Внутри этой мобильной палаты отрицательным давлением воздуха создается безопасная карантинная среда, которая исключает попадание инфекции в окружающую среду.

Facebook / Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан Национальной палатой изучен чешский опыт противостояния вирусам

Еще одной разработкой чешских специалистов стало кольцо EDEK-10, которое предназначено для обеззараживания людей.

"По его внутреннему периметру размещены распылители обеззараживающего раствора, то есть человек как бы находится внутри двигающегося вертикально обруча и получает обработку как в защитном костюме, так и без", - рассказывают в нацпалате.

Чешские ученые также разработали несколько типов душевых кабин для обеззараживания, палаток и других средств, каждое из которых имеет собственное специфическое предназначение.

Несколько типов оборудования предприятия EGO Zlin уже прошли регистрацию в Узбекистане, сообщает пресс-служба нацпалаты.

Как отметили узбекские делегаты, представленное оборудование должны закупать не только медицинские службы, но и центры скопления людей (аэропорты, вокзалы и так далее), поскольку это позволит повысить готовность к чрезвычайным ситуациям, связанным со вспышкой какой-либо опасной инфекции.