В Андижане трех подростков пристыдили за инсценировку жестокого избиения

Ранее в мессенджере Telegram распространилась видеозапись, на которой несколько парней избивают другого молодого человека до крови.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Жестокое избиение молодого парня в Андижанской области оказалось фейком. Об этом сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Речь идет о видео, распространенном в соцсетях, в котором несколько юношей избивают другого молодого человека до крови.

Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Молодых людей нашли и задержали. В ходе допроса выяснилось, что видеоролик был постановкой.

"Молодые люди родом из Шахриханского района Андижанской области, О. С., К. К. и И. Н., воспользовавшись тем, что во время строительных работ на одежду О. С. вылилась краска красного цвета, решили инсценировать картину с насилием, заснять процесс на видео и распространить его в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного департамента решили проучить шутников и организовали встречу, на которую пригласили общественность, самих молодых людей и их родителей.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Обсуждение инсценированного избиения

С юношами была проведена воспитательная беседа.