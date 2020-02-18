В Нукусе пройдут бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту–2020

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Нукусе стартуют бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту, который пройдет 4 апреля 2020 года.
Подготовиться к ежегодной образовательной акции могут все желающие. Курсы будут проходить раз в неделю. Всего будет восемь занятий.
Они будут проходить по вечерам на следующих площадках:
- В региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования;
- В Каракалпакском Государственном университете имени Бердаха;
- В Нукусском филиале Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.
Подробная информация указана в афишах.
Каждый урок будет включать повторение одного орфографического и одного пунктуационного правила. Также на занятии можно будет написать пробную версию диктанта.
Все посетители первого занятия получат минизачетки, в которых будет отмечаться их посещаемость.
Курсы рекомендуются для граждан старше 12 лет. Отдельные занятия для детей и тех, кто изучает русский язык как иностранный, будут проходить в марте.
Занятия будут проводиться квалифицированными филологами, членами Республиканскй Экспертной комиссии Тотального диктанта.
Более подробную информацию можно прочитать здесь.
Тотальный диктант в Узбекистане
Напомним, что Тотальный диктант впервые прошел в Каракалпакстане в 2019 году, но дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру.
Информационное агенство Sputnik Узбекистан выступило в качестве информационного партнера акции в Каракалпакии, на главной площадке проекта, в филиале ТУИТ в Нукусе. Текст Павла Басинского читал шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.
В этом году Нукус был одним из главных претендентов на звание столицы Тотального диктанта–2020. В онлайн-голосовании город опережал в два раза своего главного соперника - Санкт-Петербург. Однако жюри сделало в итоге выбор в пользу Северной столицы.