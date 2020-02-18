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В Нукусе пройдут бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту–2020

Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200218/13493301/V-Nukuse-proydut-besplatnye-kursy-po-podgotovke-k-Totalnomu-diktantu2020.html

Тотальный диктант–2020 пройдет в столице Республики Каракалпакстан 4 апреля в 13.00. Проверить свою грамотность смогут все жители и гости Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Нукусе стартуют бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту, который пройдет 4 апреля 2020 года.

Подготовиться к ежегодной образовательной акции могут все желающие. Курсы будут проходить раз в неделю. Всего будет восемь занятий.

Они будут проходить по вечерам на следующих площадках:

  • В региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования;
  • В Каракалпакском Государственном университете имени Бердаха;
  • В Нукусском филиале Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.

Подробная информация указана в афишах.

Каждый урок будет включать повторение одного орфографического и одного пунктуационного правила. Также на занятии можно будет написать пробную версию диктанта.

Все посетители первого занятия получат минизачетки, в которых будет отмечаться их посещаемость.

Курсы рекомендуются для граждан старше 12 лет. Отдельные занятия для детей и тех, кто изучает русский язык как иностранный, будут проходить в марте.

Занятия будут проводиться квалифицированными филологами, членами Республиканскй Экспертной комиссии Тотального диктанта.

Более подробную информацию можно прочитать здесь.

Тотальный диктант в Узбекистане

Напомним, что Тотальный диктант впервые прошел в Каракалпакстане в 2019 году, но дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру.

Акция Тотальный диктант в нукусском филиале ТУИТ, Республика Каракалпакстан
Konstantin Kmit
Акция "Тотальный диктант" в нукусском филиале ТУИТ, Республика Каракалпакстан

Информационное агенство Sputnik Узбекистан выступило в качестве информационного партнера акции в Каракалпакии, на главной площадке проекта, в филиале ТУИТ в Нукусе. Текст Павла Басинского читал шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.

Тотальный диктант в Нукусе
Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане
Тотальный диктант в Нукусе

В этом году Нукус был одним из главных претендентов на звание столицы Тотального диктанта–2020. В онлайн-голосовании город опережал в два раза своего главного соперника - Санкт-Петербург. Однако жюри сделало в итоге выбор в пользу Северной столицы.

Теги:
подготовительные курсы, Нукус, Тотальный диктант



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