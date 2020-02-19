Один из районов столицы останется без воды - адреса

По сообщению хокимията, отключение водоснабжения запланировано в связи с ремонтом трубопровода питьевой воды из-за строительства метрополитена в Яшнабадском районе.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Несколько махаллей останутся без воды 19 февраля с 20.00 до 21 февраля 8.00, заявили в хокимияте столицы. Такие меры предприняты по причине ремонта трубопровода питьевой воды на улице Паркент и Ахангаранском шоссе. Сообщается, что обновление трубопровода запланировано в рамках строительства метрополитена в Яшнабадском районе.

В этой связи потребители, проживающие по следующим адресам, будут полностью отключены от водоснабжения, а по нескольким адресам давление подачи питьевой воды будет снижено.

Питьевая вода будет полностью отключена в махаллях Яшнабадского района:"Мохинур", "Ватандош", "Тонг", "Ал-Бухорий", "Тузель", "А. Тимур", "Гузал", "Илтифот", "Нодира", "Донишманд", "Шохимардон", "Хосиятли", "Шохсанам", "Ойдинкул", "Янгинур", "Катта Янгабод", "Тарновбоши", "Бунедкор", "Янгикургон", а также во всех многоэтажных домах в массивах "Тузель" 1, 2, З, 4.

Также не будет воды в школах №152, 227, 67, 198, 230, 255, 280, 123 и дошкольных образовательных организациях №49, 495, 596, 517, 511, 425, 457.

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Отключены от водоснабжения будут также музыкальная школа, филиал юридического института, центр содействия занятости, 28-я семейная поликлиника, хлебопекарный завод, завод "Сарбаст", центр корейской культуры, 58-й военный городок, все многоэтажные дома по Ахангаранскому шоссе.

В жилом массиве "Янгиобод" без воды останутся улицы Шохимардон, Ойдинкул, Чилонота, Янгилик, Нодирабегим, Хуснобод, Илтифот, Ширмонбулок, Мурувват, Хаваскор, Куламли, Мураббий, Катта Янгиобод, Пахлавон, Донишманд, Хислат, Мураббий 1-проезд, Шохсанам, Нигора, Нигора 1-проезд, Нигора 2-проезд, Толарик, Маърифат, а также БПИ Яшнабадского района, военная часть и управление народного образования Яшнабадского района.

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А четыре дня пресс-служба столичного хокимията также оповестила жителей о том, что 15 февраля с 12.00 до 20.00 будет прекращена подача тепловой энергии для потребителей, проживающих в 11-м квартале Юнусабада в жилых домах с номерами от 1 до 26.

Такие меры также были предприняты в связи со строительством Юнусабадской линии ташкентского метрополитена.