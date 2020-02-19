Насколько судебно-правовая система эффективно защищает права и интересы граждан

Реформы в судебно-правовой сфере направлены на ее коренное изменение, в том числе мировоззрение и мышление работников сферы. Президент поставил перед органами прокуратуры задачу создания принципиально новой системы борьбы с коррупцией.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. На очередной сессии Международного пресс-клуба, посвященной судебно-правовой системе, приняли участие представители Верхового суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Правовая система должна работать в рамках закона. Какое доверие может быть к государственным органам, к судебно-правовой системе, если сами работник судебно-правовой системы нарушают законы?" - заявила заместитель генпрокурора Светлана Артикова.

По ее словам, в 2019 году органы прокуратуры привлекли к различным видам ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) 7 150 работников государственных органов.

"В итоге у 58 тысяч граждан были нарушены законные права. Прокуратура восстановила эти права", - отметила заместитель генпрокурора.

Для обеспечения открытости и прозрачности работы судов внедрена электронная система распределения дел между судьями, в судебных процессах используются системы видеоконференции.

Как рассказал заместитель министра юстиции Акбар Тошкулов, многие законодательные документы уже давно устарели. По этой причине будут разработаны новые редакции Гражданского, Процессуального кодексов, Кодексов об административной и об уголовной ответственности.

Права граждан в следственном процессе

В 2019 году из залов суда были освобождены 856 человек. Это свидетельствует об ошибках, которые допущены в ходе судебного следствия.

Как считает председатель Социал-демократической партии "Адолат" Наримон Умаров, следственный орган должен быть независимым, необходимо уменьшить влияние человеческого фактора.

В Узбекистане применяется институт "Хабеас корпус", согласно которому нельзя арестовать или задержать человека, если это не предусмотрено решением суда.

Закон установил перечень обстоятельств для применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Светланы Артиковой, сейчас для следователей созданы очень хорошие условия работы: оснащение кабинетов, автомобили, электронные средства и другие удобства. Однако, к сожалению, все еще нарушаются права граждан.

"Что касается культуры общения, то, на мой взгляд, около 90% работников прокуратуры, следственных органов, обращаются к гражданам с уважением, как говорится, на "Вы". Но оставшиеся 10% все же создают очень много проблем. Если они не изменятся, то будет проведена чистка", - отметила она.

Меры против коррупции

"Коррупция начинается там, где нет правовых знаний. Главное - научиться жить и работать в рамках закона", - считает заместитель министра юстиции Акбар Тошкулов.

Светлана Артикова, в свою очередь, отметила, что не только работники судебно-правовых органов, но и все ответственные государственные служащие должны получить так называемую "вакцину чистоты" ("халоллик вакцинаси"). Именно об этом, к слову, говорил глава республики Шавкат Мирзиёев.

"Ведь нарушения наблюдаются, в первую очередь, при растрачивании государственных средств. Начата работа по созданию специального органа по противодействию коррупции", - заявила заместитель генпрокурора.

По ее словам, в этот орган войдут самые честные граждане, любящие Родину.