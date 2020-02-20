В Узбекистане разрабатывают Концепцию развития искусственного интеллекта

За круглым столом эксперты выразили мнения и предложения о перспективах сотрудничества в создании Концепции развития ИИ в республике.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Узбекистане состоялся круглый стол на тему разработки концепции и дорожной карты развития искусственного интеллекта в отраслях экономики страны, сообщает Министерство инновационного развития.

"Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности от 2019-го, с момента появления ИИ в 50-х годах прошлого века изобретатели и исследователи подали заявки на почти 340 тысяч изобретений и опубликовали свыше 1,6 млн научных статей. Благодаря технологии ИИ к 2030 году мировая экономика может вырасти на 15,7 трлн долларов США. Отрадно, что в ходе круглого стола проявилась возможность выявления фундаментальных и практических оснований для развития искусственного интеллекта в нашей стране и нашего участия в этой сфере в ряду передовых стран", — сказал заместитель министра инновационного развития Азимжон Назаров.

В презентации был отмечен значительный рост заинтересованности в ИИ на международном уровне и раскрыты детали стратегий по развитию искусственного интеллекта в странах-лидерах по цифровизации экономики.

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Представителями приглашенных организаций были высказаны мнения и предложения о перспективах сотрудничества в создании Концепции развития ИИ в Узбекистане.

В конце концов, было предложено организовать Форсайт с участием представителей Академии наук, высших учебных заведений, основателей стартап-проектов, предпринимателей, частных компаний, а также приглашенных ИИ-экспертов.

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Напомним, в декабре ташкентские студенты разработали уникальную систему искусственного видения C-Vision.

Программу можно использовать абсолютно в разных отраслях: образовании, безопасности, рекламе.