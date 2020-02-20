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Палата с медицинским оборудованием

На развитие частной медицины выделят $50 млн кредитных средств

© CC0 / Unsplash / sandro porfirio
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200220/13505880/Na-razvitie-chastnoy-meditsiny-vydelyat-50-mln-kreditnykh-sredstv-.html

В банке "Асака" откроется кредитная линия Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн на финансирование до 60% стоимости проектов в сфере частной медицины. Условия: до 10 лет с 3-летним льготным периодом под 5% годовых.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Частные медицинские организации решено поддержать на законодательном уровне.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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За счет целевых льготных средств в сумме $28 млн, выделенных через АКБ "Асака", по всей стране реализовано 186 проектов по оснащению частных клиник современным медоборудованием.  

Практика себя оправдала, и в банке откроется кредитная линия Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн на финансирование до 60% стоимости проектов в сфере частной медицины. Условия: до 10 лет с 3-летним льготным периодом под 5% годовых.

Эти средства пойдут на приобретение нового импортного медоборудования (кроме косметологического) и комплектующих к нему. При этом будет учитываться спрос на платные медуслуги и наличие в частной клинике квалифицированного персонала, способного обслуживать закупаемое оборудование.

К октябрю текущего года должны проработать вопрос привлечения долгосрочной кредитной линии на сумму $100 млн для поддержки развития частных медорганизаций.

Теги:
законодательство, Узбекистан, Кредит, медицинское оборудование, оборудование, Медицина



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