На развитие частной медицины выделят $50 млн кредитных средств

В банке "Асака" откроется кредитная линия Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн на финансирование до 60% стоимости проектов в сфере частной медицины. Условия: до 10 лет с 3-летним льготным периодом под 5% годовых.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Частные медицинские организации решено поддержать на законодательном уровне.

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За счет целевых льготных средств в сумме $28 млн, выделенных через АКБ "Асака", по всей стране реализовано 186 проектов по оснащению частных клиник современным медоборудованием.

Практика себя оправдала, и в банке откроется кредитная линия Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн на финансирование до 60% стоимости проектов в сфере частной медицины. Условия: до 10 лет с 3-летним льготным периодом под 5% годовых.

Эти средства пойдут на приобретение нового импортного медоборудования (кроме косметологического) и комплектующих к нему. При этом будет учитываться спрос на платные медуслуги и наличие в частной клинике квалифицированного персонала, способного обслуживать закупаемое оборудование.

К октябрю текущего года должны проработать вопрос привлечения долгосрочной кредитной линии на сумму $100 млн для поддержки развития частных медорганизаций.