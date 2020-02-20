Узбекистанцы просят отменить обучение в автошколах для получения прав

Создатель петиции решил, что обучение в автошколе должно быть добровольным, а получать права мог бы любой, кто сдаст практику.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Жители Узбекистана решили, что им не нужно больше проходить обучение в автошколе для получения водительских прав. На портале коллективных обращений "Менинг фикрим" уже опубликовано письмо с просьбой об отмене.

"Какова цель обучения в автошколах? Учить правилам дорожного движения? Так это можно делать самостоятельно. Или научиться управлять автомобилем? Этому также можно научиться у родственников или знакомых. В настоящее время школы запрашивают 2-3 миллиона сумов за услуги по обучению. Если цель платить, то эти деньги можно отдать нашему собственному родственнику. Все равно "прав" вы не получите, пока не сдадите экзамен в УБДД", - написал автор петиции.

По его словам, будущим водителям, которые оплатили сдачу экзамена, будет достаточно сдать теорию, затем практику и только в случае успешного прохождения - получить водительские права.

В Узбекистане военные займутся обучением будущих водителей >>

Также создатель петиции пояснил, что он не сторонник закрыть все автошколы, а всего лишь сделать учебу там добровольной.

"Автотест" против автошкол: вопросов больше, чем ответов >>

Напомним, только в Узбекистане в 2019 году свыше восьми тысяч водителей лишились прав. За этот период выявлено 4 607 340 нарушений, из них 2 055 254 - грубые. В том числе сотрудники задержали более 25 тысяч пьяных водителей.