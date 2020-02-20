От Ташкента до Нурафшана появится ветка метро

На данный момент проходят обсуждения с областным хокимиятом по вопросам развития инфраструктуры. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. От столицы Узбекистана до Нурафшона планируется провести ветку метро, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.

На днях прошло совещание, в котором приняли участие советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзод Кудбиев, первый вице-премьер Ачилбай Раматов, вице-премьер — министр финансов Джамшид Кучкаров.

По словам Раматова, на данный момент они тесно сотрудничают с областным хокимиятом по вопросам развития инфраструктуры.

Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году >>

Напомним, в декабре на Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились тонеллепроходческие работы и состоялась стыковка с действующей станцией "Шахристан".

В рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.