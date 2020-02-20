Делегация Литвы посетит в Ташкенте образовательную выставку

Программа пребывания литовской делегации предусматривает встречи с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, министерств народного образования, высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты, а также в хокимиятах Ташкента и Самарканда.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В начале следующей недели Узбекистан посетит делегация Литовской Республики во главе с вице-спикером Сейма Иреной Шяулене, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Литва может помочь Узбекистану выйти на европейский рынок >>

В состав делегации войдут председатель Межпарламентской группы сотрудничества с Олий Мажлисом Узбекистана в Сейме Литвы Валериус Симулик, заместители министра образования, науки и спорта Вальдемарас Разумас и Корнелия Тисниесите, а также члены парламента, представители образовательных и общественных кругов.

Манойло: Литве интересно стать логистическим коридором для Узбекистана >>

Программа пребывания литовской делегации предусматривает встречи с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, министерств народного образования, высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты, а также в хокимиятах Ташкента и Самарканда.

Литовская делегация также примет участие в работе международной образовательной выставки "EDUFAIR – Education and Career Exhibition – 2020" в Ташкенте и Самарканде.