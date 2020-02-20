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Государственный флаг Литвы

Делегация Литвы посетит в Ташкенте образовательную выставку

© Sputnik / Мариус Баранаускас
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200220/13511278/Delegatsiya-Litvy-posetit-v-Tashkente-obrazovatelnuyu-vystavku.html

Программа пребывания литовской делегации предусматривает встречи с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, министерств народного образования, высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты, а также в хокимиятах Ташкента и Самарканда.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В начале следующей недели Узбекистан посетит делегация Литовской Республики во главе с вице-спикером Сейма Иреной Шяулене, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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В состав делегации войдут председатель Межпарламентской группы сотрудничества с Олий Мажлисом Узбекистана в Сейме Литвы Валериус Симулик, заместители министра образования, науки и спорта Вальдемарас Разумас и Корнелия Тисниесите, а также члены парламента, представители образовательных и общественных кругов.

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Программа пребывания литовской делегации предусматривает встречи с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, министерств народного образования, высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты, а также в хокимиятах Ташкента и Самарканда.

Литовская делегация также примет участие в работе международной образовательной выставки "EDUFAIR – Education and Career Exhibition – 2020" в Ташкенте и Самарканде.

 

 

Теги:
сотрудничество, Делегация, визит, МИД Узбекистана, Узбекистан, Литва



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