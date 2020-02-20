В Узбекистане создано объединение, призванное улучшить имидж страны

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане бизнесмены и творческие личности объединились для укрепления международного имиджа республики в рамках клуба Visit Uzbekistan Partnership.

Инициативу выдвинул популярный журнал Visit Uzbekistan, который довольно востребован за рубежом (он издается на 14 языках в различных точках мира).

Visit Uzbekistan Partnership Журнал Visit Uzbekistan

"Видя востребованность журнала на международной арене, весомую поддержку со стороны официальных и бизнес кругов, мы решили пойти дальше и создать оффлайн платформу для обмена идеями и разработки новых проектов во имя продвижения Узбекистана", - отметила основатель издательского дома Dinara&Co Динара Дултаева.

Цель клуба Visit Uzbekistan Partnership — повысить туристическую и инвестиционную привлекательность страны.

Для реализации этой цели был создан консультативный совет. В него вошли эксперты и руководители медиа-организаций из 12 страна: Великобритании, Германии, Чехии, России, Индии, Китая, ОАЭ, Италии и Турции.

Все эти страны готовы помочь участникам бизнес-клуба в поиске партнеров и организации мероприятий, призванных повысить узнаваемость и популярность Узбекистана.

Visit Uzbekistan Partnership Visit Uzbekistan 2020 Reception

За прошлый год Узбекистан принял участие в различных мероприятиях: это и Luxury Symposium в Индии, и Инвестиционный форум Uzinvest Forum в Лондоне.

Кроме того, некоторые мероприятия республика организовывала сама. Как, например, вечер узбекского искусства в Сингапуре, фотовыставка Visit Uzbekistan фотографа Мухиддина Али, показ мод от брендов Anor и Mursak и презентация ароматов Begim Treasure Collection.

В 2020 году участники клуба Visit Uzbekistan Partnership планируют поучаствовать в двух бизнес-форумах в Европе и Азии. Также члены клуба намерены организовать выставки в Италии и другие интересные проекты.