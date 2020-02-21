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Инвестиционный форум прошел в Ташкенте

Международный инвестиционный форум решено перенести из-за коронавируса

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200221/13520258/Mezhdunarodnyy-investitsionnyy-forum-resheno-perenesti-iz-za-koronavirusa.html

Те, кто уже зарегистрировался для участия в форуме, будут проинформированы о новых сроках. Также будут продолжено продвижение ташкентского международного инвестиционного форума в мировом деловом сообществе.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Ташкентский международный инвестиционный форум и пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Узбекистан перенесли на ноябрь 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли.

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Такое решение принято в связи с ухудшением глобальной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса среди участников форума, в том числе зарубежных гостей и граждан нашей страны.

Количество зарегистрировавшихся участников форума значительно превысило ожидания оргкомитета и составило 1700 человек. Это представители бизнеса, зарубежных правительств, средств массовой информации. География зарегистрированных участников охватывает 63 страны мира.

Будет организована работа по уведомлению ранее зарегистрировавшихся лиц о новых сроках, а также продолжены мероприятия по продвижению ташкентского международного инвестиционного форума и пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана в мировом деловом сообществе.

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Точная дата проведения ташкентского международного инвестиционного форума и пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана будет сообщено дополнительно.

Напомним, что цели и задачи международного инвестиционного форума, проведение которого планировалось 5 и 6 марта 2020 года, наметил глава государства.

В первую очередь, по словам президента, форум призван привлечь прямые иностранные инвестиции в отрасли-драйверы экономики: энергетику, машиностроение, электротехнику, сферу информационных технологий, текстильную отрасль, сельское хозяйство и пищевую промышленность, строительную индустрию, а также в регионы страны.

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Теги:
Узбекистан, Торговля, перенос конкурса, инвестиционный форум, коронавирус



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