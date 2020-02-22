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Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Коллеги из Узбекистана поздравили Ирину Волк с получением нового звания

Пресс-служба МВД России
Общество
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26341
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200222/13522231/Kollegi-iz-Uzbekistana-pozdravili-Irinu-Volk-s-polucheniem-novogo-zvaniya.html

Президент России Владимир Путин 20 февраля подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Сотрудники Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана поздравили официального представителя МВД России Ирину Волк с получением звания генерал-майора полиции.

Указ о присвоении Волк нового звания подписал президент РФ Владимир Путин.

"Высокая оценка, данная главой государства, свидетельствует о доверии, оказанном Вам как руководителю, преданному своему делу и родине. Желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, счастья и благополучия Вам и Вашим близким", — говорится в публикации на Telegram-канале Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Ранее Волк носила звание полковника. Она также занимает должность помощника главы МВД.

Ирина Владимировна Волк родилась в 1977 году в столице России. Окончила Московскую юридическую академию МВД, является кандидатом юридических наук. Написала ряд статей и монографий по юридическим дисциплинам, а также несколько детективов.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, генерал, поздравление, МВД Узбекистана, Россия, МВД России, Ирина Волк



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