Коллеги из Узбекистана поздравили Ирину Волк с получением нового звания

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Сотрудники Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана поздравили официального представителя МВД России Ирину Волк с получением звания генерал-майора полиции.

Указ о присвоении Волк нового звания подписал президент РФ Владимир Путин.

"Высокая оценка, данная главой государства, свидетельствует о доверии, оказанном Вам как руководителю, преданному своему делу и родине. Желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, счастья и благополучия Вам и Вашим близким", — говорится в публикации на Telegram-канале Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Ранее Волк носила звание полковника. Она также занимает должность помощника главы МВД.

Ирина Владимировна Волк родилась в 1977 году в столице России. Окончила Московскую юридическую академию МВД, является кандидатом юридических наук. Написала ряд статей и монографий по юридическим дисциплинам, а также несколько детективов.