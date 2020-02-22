Российский блогер Илья Варламов извинился перед жителями Самарканда

Ранее Варламов посетил древний город и опубликовал в своем "ЖЖ" фоторепортаж, в котором указал на многие недостатки.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов, который недавно посетил Самарканд и остался недоволен его туристической инфраструктурой, извинился перед жителями города.

По словам Варламова, на следующий день после публикации в "Живом Журнале" рассказа о поездке Самарканд "закипел". Чиновники прошлись по его маршруту и "исправили многие моменты", которые он раскритиковал.

Фотоотчет о проделанной работе опубликовал на своей странице в Facebook руководитель управления благоустройства города Отабек Абдуллаев. Он также принес коллективные извинения за отмеченные недостатки и пообещал, что в будущем их будут стараться предотвратить.

Otabek Abdullayev / Facebook Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

"Срезали торчащий острый кусок металлического уголка посреди парковки. Постарались привести в порядок и пешеходную зону, здесь стало меньше бетонного мусора, — отметил Варламов. — Понятное дело, что благоустройство общественных пространств столь же быстро исправить не получится (прошло ведь всего чуть больше недели после моего поста про Самарканд), но даже здесь чиновники постарались в срочном порядке что-то улучшить, добавили горшки с цветами".

Otabek Abdullayev / Facebook Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

При этом блогер отметил: это не то, что он вкладывает в слово "благоустройство", "но если власти будут постоянно работать с таким же рвением над улучшением города, то и в Самарканде со временем появятся крутые общественные пространства".

Otabek Abdullayev / Facebook Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

"С одной стороны, это очень круто. Хорошая и правильная реакция на критику. С другой стороны, мне как-то неловко, что я слишком поверхностно прошелся по городу. Если бы я знал, что узбекские чиновники могут так оперативно исправлять косяки, я бы серьезнее подошел к прогулке. В общем, с моей стороны косяк. Приношу извинения", — написал Илья Варламов.

Otabek Abdullayev / Facebook Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

Он также заверил, что что еще обязательно вернется в Узбекистан — очень хочет посмотреть Ташкент.