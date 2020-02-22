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Российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов

Российский блогер Илья Варламов извинился перед жителями Самарканда

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200222/13523566/Rossiyskiy-bloger-Ilya-Varlamov-izvinilsya-pered-zhitelyami-Samarkanda.html

Ранее Варламов посетил древний город и опубликовал в своем "ЖЖ" фоторепортаж, в котором указал на многие недостатки.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов, который недавно посетил Самарканд и остался недоволен его туристической инфраструктурой, извинился перед жителями города.

По словам Варламова, на следующий день после публикации в "Живом Журнале" рассказа о поездке Самарканд "закипел". Чиновники прошлись по его маршруту и "исправили многие моменты", которые он раскритиковал.

Фотоотчет о проделанной работе опубликовал на своей странице в Facebook руководитель управления благоустройства города Отабек Абдуллаев. Он также принес коллективные извинения за отмеченные недостатки и пообещал, что в будущем их будут стараться предотвратить.

Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем ЖЖ блогер Илья Варламов
Otabek Abdullayev / Facebook
Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

"Срезали торчащий острый кусок металлического уголка посреди парковки. Постарались привести в порядок и пешеходную зону, здесь стало меньше бетонного мусора, — отметил Варламов. — Понятное дело, что благоустройство общественных пространств столь же быстро исправить не получится (прошло ведь всего чуть больше недели после моего поста про Самарканд), но даже здесь чиновники постарались в срочном порядке что-то улучшить, добавили горшки с цветами".

Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем ЖЖ блогер Илья Варламов
Otabek Abdullayev / Facebook
Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

При этом блогер отметил: это не то, что он вкладывает в слово "благоустройство", "но если власти будут постоянно работать с таким же рвением над улучшением города, то и в Самарканде со временем появятся крутые общественные пространства".

Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем ЖЖ блогер Илья Варламов
Otabek Abdullayev / Facebook
Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов
"С одной стороны, это очень круто. Хорошая и правильная реакция на критику. С другой стороны, мне как-то неловко, что я слишком поверхностно прошелся по городу. Если бы я знал, что узбекские чиновники могут так оперативно исправлять косяки, я бы серьезнее подошел к прогулке. В общем, с моей стороны косяк. Приношу извинения", — написал Илья Варламов.
Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем ЖЖ блогер Илья Варламов
Otabek Abdullayev / Facebook
Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов

Он также заверил, что что еще обязательно вернется в Узбекистан — очень хочет посмотреть Ташкент.

Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем ЖЖ блогер Илья Варламов
Otabek Abdullayev / Facebook
Чиновники Самарканда исправили недостатки, о которых написал в своем "ЖЖ" блогер Илья Варламов
Теги:
Илья Варламов, Россия, Узбекистан, блогер, Самарканд



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