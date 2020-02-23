В Узбекистане предложили создать новый телеканал "Туризм 365"

Кроме того, власти республики отметили необходимость увеличить количество гидов-экскурсоводов в короткие сроки.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Вице-премьер и глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов предложил создать в Узбекистане новый телеканал "Туризм 365". Об этом он завил во время встречи с гидами-экскурсоводами.

Пресс-служба Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на встрече с представителями гидов республики

По его словам, важно развивать у людей культуру путешествия с детства, и в этом хорошо помогают различные телепередачи для молодых туристов.

Абдухакимов также отметил, какую важную роль играют гиды-экскурсоводы в развитии туризма и указал на то, что реформы в туристической сфере дают свои результаты.

"В результате политики открытости, проводимой в последние годы главой государства, реформы в сфере туризма дали положительные результаты. Теперь мы должны вывести туризм на новый уровень, потому что туризм - это прежде всего рабочие места для местного населения. Если сегодня в стране имеется более 1000 гидов, то за короткий срок мы должны увеличить их количество да 5000", - заявил вице-премьер.

Кроме того, Абдухакимов сообщил о завершении работы Госкомтуризма над новым проектом, который позволит туристам общаться и оперативно обмениваться информацией с гидами-экскурсоводами.

Это, в свою очередь, повысит и репутацию Узбекистана как туристического направления, и позволит гостям республики чувствовать себя более комфортно.

Вице-премьер также призвал все государственные органы, общественные организации и высшие учебные заведения работать вместе, поскольку только так республика сможет достичь поставленных целей.