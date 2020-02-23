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"Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребенка

Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200223/13525814.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Что делать, если страшно оставить ребенка с бабушкой, отпустить одного в магазин или гулять во двор?

Откуда и почему возникает эта иррациональная тревога? Как быть, если забота превращается в гиперзаботу?

Как тревожные родители могут неосознанно вызывать у детей невротические расстройства и ломать процесс сепарации?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за чрезмерной родительской тревогой и зачем взрослые иногда ее намеренно "раздувают".

Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.

Слушайте подкасты РИА Новости.




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