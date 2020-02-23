"Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребенка

Что делать, если страшно оставить ребенка с бабушкой, отпустить одного в магазин или гулять во двор?
Откуда и почему возникает эта иррациональная тревога? Как быть, если забота превращается в гиперзаботу?
Как тревожные родители могут неосознанно вызывать у детей невротические расстройства и ломать процесс сепарации?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за чрезмерной родительской тревогой и зачем взрослые иногда ее намеренно "раздувают".
Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.
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