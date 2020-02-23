В Узбекистане могут отменить запрет на дроны

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане могут пересмотреть запрет о дронах. Соответствующая петиция опубликована на портале Mening Fikrim.
В петиции говорится, что в других странах нет настолько жестких ограничений и мер наказания за использование беспилотников.
Также в обращении отмечается, что дроны, наоборот, могут помочь республике развивать туризм.
К примеру, если запрет на беспилотники будет снят, путешественники смогут делать с помощью них уникальные фотографии и видео туристических достопримечательностей Узбекистана.
Напомним, с 2015 года в республике действует запрет на ввоз, продажу и использование беспилотников. На каждый запуск дрона необходимо получить специальное разрешение.
На данный момент петиция собрала уже более 3,8 тысячи голосов. Необходимо количество голосов для пересмотра постановления — 10 тысяч.