В Узбекистане могут отменить запрет на дроны

С 2015 года в республику запрещено ввозить, продавать и использовать беспилотники. Для каждого запуска дрона необходимо получить специальное разрешение.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане могут пересмотреть запрет о дронах. Соответствующая петиция опубликована на портале Mening Fikrim.

В петиции говорится, что в других странах нет настолько жестких ограничений и мер наказания за использование беспилотников.

Также в обращении отмечается, что дроны, наоборот, могут помочь республике развивать туризм.

К примеру, если запрет на беспилотники будет снят, путешественники смогут делать с помощью них уникальные фотографии и видео туристических достопримечательностей Узбекистана.

Напомним, с 2015 года в республике действует запрет на ввоз, продажу и использование беспилотников. На каждый запуск дрона необходимо получить специальное разрешение.

На данный момент петиция собрала уже более 3,8 тысячи голосов. Необходимо количество голосов для пересмотра постановления — 10 тысяч.