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В Узбекистане предложили запретить съемку людей без их разрешения

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200225/13533077/V-Uzbekistane-predlozhili-zapretit-semku-lyudey-bez-ikh-razresheniya.html

Согласие на фотосъемку человека и использование его изображения планируется выражаться либо в письменной, либо в устной форме, либо иными действиями, выражающими согласие.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Узбекистане предлагается ввести закон о праве гражданина на охрану изображения, сообщается в новом проекте Министерства юстиции.

"Для фотографирования (видеосъемки или создания художественного произведения, содержащего изображение) гражданина, а также использование его изображения требуется его согласие, а если гражданин является несовершеннолетним или недееспособным — согласие его законных представителей", - говорится в сообщении.

В виде исключения имеются случаи использования изображения в государственных или общественных интересах, государственных или общественных деятелей, платные съемки или если изображение гражданина получено при съемке на публичных мероприятиях и в общественных местах (предприятия общепита, торговые пункты и объекты сервисного обслуживания, зоопарки, улицы, образовательные учреждения).

Согласие на фотосъемку человека и использование его изображения планируется выражаться либо в письменной, либо в устной форме, либо иными действиями, выражающими согласие.

Использование изображения умершего гражданина не допускается без согласия его детей, супруга или родителей.

В Узбекистане могут ввести правила фотосъемки и использования снимков >>

В том случае, если снимок сделан без согласия человека, его необходимо удалить с источников хранения (телефон, фотоаппарат), а также из любых печатных и электронных СМИ, Интернета и рекламы.

Напомним, о том, что в Узбекистане планируют ввести правила фотосъемки и использования снимок, стало известно в январе 2020 года.

Известно, что в Аргентине, Австрии, Бельгии, Дании, КНР, США, Израиле, Италии, России и Швеции разрешение человека для фото- и видеосъемки не требуется. А в Бразилии, Испании и Швейцарии — необходимо его получать.

По-разному в зарубежных странах регулируется и распространение снимков или видеоизображений. Так, в России, Дании, Франции не требуется разрешение на использование фото и роликов, снятых на массовых мероприятиях (концерты, гулянья и т. п.), а также в общественных местах (образовательные учреждения, зоопарк, парки и др.).

В Чехии изображения можно спокойно использовать в научной, педагогической или культурной целях, а в Бразилии и Канаде — для защиты или реализации прав других личностей, а также в целях государственных или общественных интересов.

Теги:
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