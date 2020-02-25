Что Шавкат Мирзиёев подарил Дональду Трампу

Самый дорогой подарок достался Мелании Трамп от эмира Катара Тамима бен Хамада Али Таниу - фарфоровые тарелки стоимостью в 23,5 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Стало известно, что получил президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео в 2018 году от лидеров других государств, пишет New York Times.

В их числе оказался и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который, согласно данным, подарил главе США серебряную копию комплекса "Регистан" за 2950 долларов, а Майклу Помпео - деревянный стол и стулья за 1580 долларов.

Кстати, это еще не все, жена Дональда Трампа Мелания получила от Мирзиёева покрывало для постели за 4200 долларов.

Среди других подарков самому Трампу, отмечены набор из серебряных монет за 1,5 тысяч долларов от президента России Владимира Путина, сумка для гольфа за 8,2 тысячи долларов от президента Франции Эммануеля Макрона и многое другое.

А вот самый дорогой подарок достался Мелании от эмира Катара Тамима бен Хамада Али Таниу. Он подарил женщине фарфоровые тарелки стоимостью в 23,5 тысяч долларов.

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Напомним, в начале февраля глава Госдепа США Майкл Помпео посетил Нур-Султан и Ташкент, а также принял участие во встрече министров иностранных дел региона в формате "C5+1" ("Центральная Азия – США").

В ходе поездки в Казахстан и Узбекистан Помпео максимально старался подчеркнуть высокий уровень отношений с республиками.

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В Ташкенте Помпео дал высокую оценку экономическим реформам республики и пообещал два миллиона долларов помощи на "развитие капитала" и "развитие связей с Афганистаном".