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Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления

Грандиозное шоу "Ледяное сердце" пройдет в Ташкенте

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200225/13537180/Grandioznoe-shou-Ledyanoe-serdtse-proydet-v-Tashkente.html

Профессиональная хореография в сочетании с высококлассным фигурным катанием заставят замереть зрительские сердца и перенесут нас в волшебный мир сказки.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Ташкенте состоится яркое шоу "Ледяное сердце" по мотивам одноименного диснеевского мультфильма. Участниками постановки стали титулованные фигуристы.

В Ташкенте пройдет шоу Ледяное сердце
В Ташкенте пройдет шоу "Ледяное сердце"

Посмотреть на ожившую сказку можно будет в ледовом комплексе "Хумо арена" 18 и 19 апреля (шоу пройдут в 12.00, 15.00 и 18.00 часов).

О чем мультфильм "Холодное сердце"?

В основу сюжета этого диснеевского мультфильма легка история двух сестер: Эльзы и Анны. С раннего детства Эльза знала, что обладает волшебной силой замораживать все вокруг, она умеет создавать лед и снег. Однако девочка не может управлять своим даром. И однажды это привело к тому, что во время игры со своей сестрой Эльза случайно ее ранила холодом, из-за чего та начала замерзать.

Из-за того, что Эльза стала представлять опасность для Анны, юную волшебницу заперли в замке. Прошло время, девочки повзрослели, однако на протяжении долгих лет мечтой младшей сестры Анны было вновь, как раньше, быть ближе к Эльзе. Холодное сердце повзрослевшей сестры не отталкивает ее.

Что ждет зрителей "Хумо арены"?

Сказочную историю представит Санкт-петербургский детский ледовый театр под руководством российской фигуристки, олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта Елены Бережной.

Foto : Qazaqconcert
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К слову, именно она сыграет роль Эльзы.

В шоу "Ледяное сердце" зрители увидят множество ярких номеров, которые будут исполнены под музыку из знаменитого мультфильма.

Организатором спектакля выступила компания Art Uz Promotion Agency, а генеральным спонсором — "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг компани".

Премьера спектакля по мотивам известной диснеевской сказки состоялась в феврале 2019 года.

В Ташкент регулярно приезжают российские артисты с ледовыми спектаклями. Так, в начале января зрители оценили музыкальное шоу на льду "Настоящий Щелкунчик", а в начале 2018 года состоялась громкая премьера семейного мюзикла "Снежная королева".

Теги:
Ташкент, шоу, фигурное катание



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