Грандиозное шоу "Ледяное сердце" пройдет в Ташкенте

Профессиональная хореография в сочетании с высококлассным фигурным катанием заставят замереть зрительские сердца и перенесут нас в волшебный мир сказки.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Ташкенте состоится яркое шоу "Ледяное сердце" по мотивам одноименного диснеевского мультфильма. Участниками постановки стали титулованные фигуристы.

В Ташкенте пройдет шоу "Ледяное сердце"

Посмотреть на ожившую сказку можно будет в ледовом комплексе "Хумо арена" 18 и 19 апреля (шоу пройдут в 12.00, 15.00 и 18.00 часов).

О чем мультфильм "Холодное сердце"?

В основу сюжета этого диснеевского мультфильма легка история двух сестер: Эльзы и Анны. С раннего детства Эльза знала, что обладает волшебной силой замораживать все вокруг, она умеет создавать лед и снег. Однако девочка не может управлять своим даром. И однажды это привело к тому, что во время игры со своей сестрой Эльза случайно ее ранила холодом, из-за чего та начала замерзать.

thinking about how anna holds onto elsa for support and that it’s probably because the feeling she gets when she’s scared is the same feeling she had when elsa was locked away for all those years and she’s terrified of losing her again pic.twitter.com/NAKcxJ3uTl — ellie // jedi kristoff (@northuldrashoe) February 16, 2020

Из-за того, что Эльза стала представлять опасность для Анны, юную волшебницу заперли в замке. Прошло время, девочки повзрослели, однако на протяжении долгих лет мечтой младшей сестры Анны было вновь, как раньше, быть ближе к Эльзе. Холодное сердце повзрослевшей сестры не отталкивает ее.

Что ждет зрителей "Хумо арены"?

Сказочную историю представит Санкт-петербургский детский ледовый театр под руководством российской фигуристки, олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта Елены Бережной.

К слову, именно она сыграет роль Эльзы.

В шоу "Ледяное сердце" зрители увидят множество ярких номеров, которые будут исполнены под музыку из знаменитого мультфильма.

Организатором спектакля выступила компания Art Uz Promotion Agency, а генеральным спонсором — "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг компани".

Премьера спектакля по мотивам известной диснеевской сказки состоялась в феврале 2019 года.

В Ташкент регулярно приезжают российские артисты с ледовыми спектаклями. Так, в начале января зрители оценили музыкальное шоу на льду "Настоящий Щелкунчик", а в начале 2018 года состоялась громкая премьера семейного мюзикла "Снежная королева".