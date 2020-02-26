Несколько дней специалисты изучали, как обеспечивается исполнение законодательства и нормативно-правовых документов по охране природы и рациональному использованию ресурсов на данном заводе.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Андижане приостановили работу цементного завода из-за загрязненного воздуха, сообщает Госкомэкологии.

Сотрудникам СП ООО SING LIDA, расположенного в Асакинском районе Андижанской области, были даны обязательные к исполнению указания для оперативного устранения недостатков и сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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Несколько дней специалисты изучали, как обеспечивается исполнение законодательства и нормативно-правовых документов по охране природы и рациональному использованию ресурсов на данном заводе.

"Выяснилось, что в нескольких местах циклонов имеются отверстия, через которые загрязняющие вещества поступают прямо в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Там же были проведены лабораторные анализы эффективности пылеочистных устройств двух источников загрязняющих веществ. Показатели пылеулавливания оказались слишком низкими: в первом случае – 53,1%, во втором – 60,7%, при том, что проектная мощность обоих – 99,9%.

Госкомэкологии В Андижане приостановили работу цементного завода из-за качества воздуха

Напомним, по данным Узгидромета, "плохой" воздух в Ташкенте обусловлен вредными выбросами от городского автотранспорта, промышленных предприятий - ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств.

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Основными веществами, загрязняющими столичный воздух, являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации.

Из всех районов самые высокие превышения по диоксиду азота были зафиксированы в Яшнабадском районе - 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) в 2019 году. Судя по количеству превышений, можно выявить самые загрязненные районы Ташкента - Чиланзарский и Мирабадский районы.

Наименее загрязненными являются Яккасарайский и Кибрайский районы.