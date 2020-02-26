Всех наград на кителе не унести: боевой путь генерал-майора Артикбаева

Ветеран Второй Мировой войны и участник афганской кампании, генерал-майор в отставке Абдулладжон Артикбаев за полвека службы изъездил полмира и не раз рисковал жизнью ради защиты Родины.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Отношение к ветеранам боевых действий в Узбекистане всегда было особым. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне интерес к тем далеким страшным, но славным событиям общей истории народов СССР возрастает.

Все меньше остается живых свидетелей войны, боровшихся с фашизмом и принесших своим детям, внукам и правнукам мир и спокойствие. Тем ценнее воспоминания каждого солдата и офицера, прошедшего путь от Москвы до Берлина.

Для генерал-майора в отставке Абдуллажона Артикбаева этот год тоже юбилейный – ветерану исполняется 95.

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

К сожалению, годы не щадят никого, и прошедший немало испытаний в своей жизни боевой офицер сегодня прикован к постели из-за перелома ноги. Вспоминая о своем фронтовом прошлом, аксакал не мог сдержать слез.

Родился Абдуллажон Артикбаев в 1925 году в семье ремесленников в Канибадаме (ныне Согдийская область Таджикистана). По его воспоминаниям, семья была многодетной, и все его братья и сестры очень много работали, помогая родителям по хозяйству.

Когда грянула Вторая Мировая, Абдуллажону было всего 17. Военную службу он начал в 368-м Краснознамённом Самаркандском полку Туркестанского военного округа, а затем был отправлен в Ташкентское военное училище.

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

"В октябре 1942-го года меня вызвали в военкомат. Ситуация была критическая – на фронте не хватало новобранцев и офицеров. Готовы были отправлять даже людей без образования. Но я в случае необходимости я вполне мог отправиться на передовую. В 17 лет я был очень силен, не отставал в кроссе, хорошо стрелял и выполнял все нормативы. Однако я продолжил обучение в военном училище", — вспоминает ветеран.

В феврале 1945 года выпускников зачислили в отдельный полк в Термезе, в составе которого были 15 офицеров запаса. Оттуда их отправили на фронт. Абдуллажон Артикбаев будучи командиром взвода сражался против диверсантов на западной Украине — под Ужгородом, во Львове и Мукачево.

"Командование я получил потому, что имел полноценное военное образование. С кадрами на передовой было тяжело – многие опытные офицеры погибли в первые годы войны. В одном из боев я получил ранение и был отправлен на лечение в госпиталь", — рассказывает генерал-майор.

Даже за три месяца, проведенные на полях Второй Мировой войны, он успел постичь весь ужас страшной человеческой катастрофы, в которой погибли десятки миллионов людей.

"Мы все работали для Родины, за нами стояли наши семьи, родители, братья и сестры. Оставшиеся в тылу тоже не жалели сил ради общей Победы. За нее мы вставали из окопов и шли в бой под лозунгом "За Родину!", — добавил ветеран.

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

После войны Артикбаева направил обратно в Термез для несения пограничной службы в составе штаба Таджикистанского пограничного округа. Его сначала назначили заместителем начальника погранзаставы в Кировабаде (нынешний Пяндж), а позднее перевели в Краснознаменный пограничный отряд Центральной Азии. Так в разных частях и на разных должностях он прошел карьерную лестницу от младшего лейтенанта до генерал-майора, которое получил в 1970 году.

По словам офицера, служба в суровом крае была не из легких. Сложные климатические условия, разреженный горный воздух, нехватка свежих фруктов и овощей, провоцировавшая цингу у солдат – все это, безусловно, требовало выносливости, выдержки и твердости характера.

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

Абдуллажон Артикбаев прилагал все усилия в рамках своих полномочий, чтобы улучшить условия военной службы своих подчиненных. Он объединял активистов, внедрял новые методы управление личным составом, налаживал систему снабжения военных частей.

Еще одним испытанием в жизни боевого офицера-фронтовика стала афганская война. На передовую Артикбаева забрали в день свадьбы его дочери. И этот воинский и интернациональный долг он выполнил с честью, как и несколько десятилетий назад.

По словам Шахзоды-ая, супруги Абдуллажона Артикбаева, прожившей с ним бок-о-бок более 70 лет, за долгую службу мужа более 20 раз назначали на различные должности, а семья постоянно переезжала.

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

Она с гордостью показывает парадный китель супруга, заметив, что орденов и медалей на нем более 60. Носить их все сразу в силу возраста ветерану тяжело, поэтому для торжественных случаев оставляют только самые значимые.

"Этой, показывает она на кителе, он награжден в Монголии, поэтому на ней написано по-монгольски, — говорит Шахзода-ая, с осторожностью беря в руки медали мужа. — Я даже не знаю всех подвигов, за которые он удостоен этих наград. Многие из них вручены другими странами и там надписи на чужих языках".

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

Артикбаев успел послужить и в эпоху независимости Узбекистана. Несколько лет он был руководителем консультативной группы, а затем консультантом в Службе национальной безопасности республики, получил звание "Почетный сотрудник органов госбезопасности".

Не забывает боевой офицер и об общественной работе. Даже несмотря на свой почтенный возраст, Артикбаев входит в состав правления Ассоциации ветеранов пограничных войск Узбекистана, а также возглавляет Совета старейшин Организации ветеранов.

Sputnik Генерал-майор в отставке Абдуллажон Артикбаев, участник Второй мировой войны

В год 75-летия победы над фашизмом и 95-летия самого героя хочется пожелать ему бодрости духа и здоровья. Ведь с такими защитниками Родины никакие испытания не страшны.