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Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

В Узбекистане презентовали новую форму для олимпийцев — фото

НОК Узбекистана
Общество
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14520
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200226/13546363/V-Uzbekistane-prezentovali-novuyu-formu-dlya-olimpiytsev--foto.html

Национальный олимпийский комитет (НОК) совместно с Министерством физической культуры и спорта Узбекистана создал рабочую группу, в которую вошли представители ведущих фирм и талантливые дизайнеры.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация спортивной экипировки и парадной формы для делегаций Узбекистана, которая примет участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
НОК Узбекистана
Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

В международном конкурсе на создание эскизов формы приняли участие более 100 кандидатов, сообщили в пресс-службе НОК. Лучшие дизайны были представлены президенту и правительству.

Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
НОК Узбекистана
Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
"В дизайне экипировки отображены цвета из нашего государственного флага. Белый цвет используют многие страны мира. Поэтому мы постарались использовать тандем белого и зеленого цвета. Это очень удобно во время Олимпийских игр, учитывая жаркий и влажный климат Токио", – рассказала дизайнер спортивной формы Эльнора Ризаева.

По ее словам, в одежде также имеются элементы, которые символизируют богатое культурное наследие Узбекистана.

Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
НОК Узбекистана
Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

Ризаева также отметила, что выбранные цвета и элементы "считаются положительными в исламской религии", поэтому при виде этой формы у человека "должно сложиться впечатление о быстроразвивающемся Узбекистане".

Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
НОК Узбекистана
Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

Отмечается, что каждый комплект будет создавать для каждого спортсмена индивидуально с учетом его параметров.

Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
НОК Узбекистана
Презентация спортивных экипировок на Токио-2020
Теги:
форма, спорт, Узбекистан, Токио, Олимпиада-2020



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