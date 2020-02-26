В Узбекистане презентовали новую форму для олимпийцев — фото

Национальный олимпийский комитет (НОК) совместно с Министерством физической культуры и спорта Узбекистана создал рабочую группу, в которую вошли представители ведущих фирм и талантливые дизайнеры.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация спортивной экипировки и парадной формы для делегаций Узбекистана, которая примет участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

НОК Узбекистана Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

В международном конкурсе на создание эскизов формы приняли участие более 100 кандидатов, сообщили в пресс-службе НОК. Лучшие дизайны были представлены президенту и правительству.

НОК Узбекистана Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

"В дизайне экипировки отображены цвета из нашего государственного флага. Белый цвет используют многие страны мира. Поэтому мы постарались использовать тандем белого и зеленого цвета. Это очень удобно во время Олимпийских игр, учитывая жаркий и влажный климат Токио", – рассказала дизайнер спортивной формы Эльнора Ризаева.

По ее словам, в одежде также имеются элементы, которые символизируют богатое культурное наследие Узбекистана.

НОК Узбекистана Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

Ризаева также отметила, что выбранные цвета и элементы "считаются положительными в исламской религии", поэтому при виде этой формы у человека "должно сложиться впечатление о быстроразвивающемся Узбекистане".

НОК Узбекистана Презентация спортивных экипировок на Токио-2020

Отмечается, что каждый комплект будет создавать для каждого спортсмена индивидуально с учетом его параметров.