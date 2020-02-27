В Узбекистане объявлен призыв на срочную военную службу

Граждане призывного возраста, не имеющие права на отсрочку от призыва будут призваны на срочную военную службу в марте-апреле 2020 года.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Узбекистане стартует призыв граждан республики на военную службу, сообщает Минюст.

Вчера вечером президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживщих установленные сроки службы» (№ ПП–4618, 26.02.2020 г.).

"Граждане Узбекистана призывного возраста, не имеющие права на отсрочку от призыва будут призваны на срочную военную службу в марте-апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

Те, кто годен и не имеет права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемы в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, будут зачислены в мобилизационный призывной резерв.

Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, в марте-апреле 2020 года будут уволены в резерв Вооруженных Сил.

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Напомним, в Вооруженных силах Узбекистана с 2020 года отказываются от военной присяги, заменив ее клятвой на верность Родине. Кроме того, вводится новый порядок прохождения медкомиссии, а также повышается возрастной ценз для срочной службы.

Пройти военную медкомиссию стало проще. Четырехэтапная проверка упразднена, вместо этого призывнику достаточно будет пройти комиссию лишь один раз в том вузе, в который он намерен поступать.

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На годичную службу в армии будут призываться граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Ранее верхний порог ограничивался 23 годами, поэтому многие юноши не успевали к этому сроку окончить университет и вступить в ряды вооруженных сил.