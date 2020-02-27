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В Юнусабадском районе Ташкента открылся Центр поденных работников

В Ташкенте открыли еще один центр поиска временной работы

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13548117/V-Tashkente-otkryli-esche-odin-tsentr-poiska-vremennoy-raboty.html

Это не единственное бюро по обеспечению временной разовой работой. Такие центры есть как минимум в 9 районах столицы.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента открылся центр подённых работников, ищущих временную работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

В Юнусабадском районе Ташкента открылся Центр поденных работников
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
В Юнусабадском районе Ташкента открылся Центр поденных работников

В учреждении созданы все необходимые условия: имеется пункт питания по сниженным ценам, система сдачи в аренду инструментов и представлены возможности для культурного отдыха (библиотека, доски для шахмат и шашек и так далее).

В Юнусабадском районе Ташкента открылся Центр поденных работников
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
В Юнусабадском районе Ташкента открылся Центр поденных работников

Это не единственное бюро по обеспечению временной разовой работой в Ташкенте. Подобные центры действуют как минимум в девяти районах столицы.

Один из них открыли буквально две недели назад в Яшнабадском районе.

Теги:
поиск, работа, Ташкент



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