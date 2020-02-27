Акция уже набрала популярность в группах "Потребитель.уз", "Ташкент-Снос" и многих других. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Снос деревьев в Ташкенте - главная тема недели. На этот раз, местные жители решили устроить флешмоб под названием "Ташкент хочет дышать". Об этом они рассказали на страничке в Facebook.

"Покажите, что вам не все равно! Давайте продолжим флэшмоб #ТашкентХочетДышать!", - гласит надпись под фотографиями, которые делают узбекистанцы.

Facebook/Saida Rashidovna Ташкент хочет дышать: жители столицы вышли на флешмоб

Акция уже набрала популярность в группах "Потребитель.уз", "Ташкент-Снос" и многих других.

Facebook/Saida Rashidovna Ташкент хочет дышать: жители столицы вышли на флешмоб

"Давайте, защитим наш город! В этом городе жить нашим детям, внукам! Они достойны лучшего! Необходимо раз и навсегда остановить незаконную вырубку, обсурдную пересадку зеленых насаждений в нашей столице", - пишут люди.

Facebook/Saida Rashidovna Ташкент хочет дышать: жители столицы вышли на флешмоб

Напомним, вчера стало известно, что в Узбекистане еще сильнее ужесточат наказания за незаконную вырубку деревьев.

Комитет выступил с инициативой ужесточить наказание по статье 198 Уголовного кодекса ("Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений"), предусмотрев увеличение суммы штрафов (сейчас – до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне – до 360 часов) и исправительных работ (сегодня – до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время – до 3 лет).

В Узбекистане еще сильнее ужесточат наказание за вырубку деревьев >>

23 февраля началась высадка новых деревьев. Местные жители совсем скоро смогут любоваться красивым парком, в котором планируется высадить более 150 различных деревьев.