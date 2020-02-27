Реформа адвокатуры в Узбекистане: механизм защиты граждан будет пересмотрен

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Заместитель председателя Палаты адвокатов Узбекистана Даврон Саидов рассказал корреспонденту Sputnik, в каких изменениях нуждается работа отечественных защитников.
Уравновесить чаши весов
По словам Даврона Саидова, действующая судебно-правовая система, определяющая роль адвокатуры в отстаивании прав граждан, во многом основана на принципах, сохранившихся еще с советских времен. Они зачастую носят декларативный характер.
В частности, сторона обвинения обладает обширными полномочиями по производству следственных действий, тогда как полномочия стороны защиты изначально урезаны.
"Парадоксально, но этот дисбаланс прямо закреплен в нормах Уголовно-процессуального кодекса: участниками процесса доказывания являются дознаватель, следователь, прокурор и судья. А адвокат лишь вправе участвовать в процессе доказывания. Такое положение ведет к девальвации функции защиты, а работа органов предварительного расследования и суда начинает принимать обвинительный уклон", — отметил Даврон Саидов.
Такое положение дел способствует росту коррупции: граждане ищут не адвоката, который хорошо знает закон, а адвоката, который хорошо знает следователя, прокурора и судью. Чтобы изменить ситуацию, считает Саидов, необходимо повысить процессуальный статус стороны защиты и параллельно — укреплять честность и неподкупность сотрудников прокуратуры, судей и работников судебных органов.
Он отметил, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс был разработан в начале 90-х годов и уже не отвечает требованиями времени.
"До конца 2020 года планируется полностью его переработать", — заявил он.
Кроме того, после принятия концепции будет разработан новый закон "Об адвокатуре".
Адвокаты на вес золота
По данным Палаты адвокатов, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 3919 защитников. При этом в Турции работает около 125 тысяч, в Южной Корее — 26 тысяч, в Украине — 60 тысяч, в России — 84 тысячи адвокатов. В среднем по Узбекистану на одного адвоката приходится 8660 человек, а в некоторых отдельно взятых регионах этот показатель еще ниже: например, в Сурхандарьинской области на 32 тысячи человек приходится всего один адвокат.
"Таким образом, выпускник юридического вуза устраивается на работу в другую организацию и начинает строить карьеру. После нескольких лет работы, например, юрисконсультом, ему уже не хочется переходить в адвокатуру", — отметил Даврон Саидов.
По его мнению, целесообразно было бы предоставить студентам юридических вузов возможность на последнем курсе обучаться по направлению адвокатуры, чтобы, получив диплом, они могли сразу приступить к работе.