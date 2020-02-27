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Московский городской суд

Реформа адвокатуры в Узбекистане: механизм защиты граждан будет пересмотрен

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13552987/Reforma-advokatury-v-Uzbekistane-mekhanizm-zaschity-grazhdan-budet-peresmotren.html

В декабре глава государства Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости разработать Концепцию развития института адвокатуры. Проект документа, как ожидается, будет опубликован в начале марта. Принять его нужно до 1 мая.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Заместитель председателя Палаты адвокатов Узбекистана Даврон Саидов рассказал корреспонденту Sputnik, в каких изменениях нуждается работа отечественных защитников.

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По словам Даврона Саидова, действующая судебно-правовая система, определяющая роль адвокатуры в отстаивании прав граждан, во многом основана на принципах, сохранившихся еще с советских времен. Они зачастую носят декларативный характер.

В частности, сторона обвинения обладает обширными полномочиями по производству следственных действий, тогда как полномочия стороны защиты изначально урезаны. 

"Парадоксально, но этот дисбаланс прямо закреплен в нормах Уголовно-процессуального кодекса: участниками процесса доказывания являются дознаватель, следователь, прокурор и судья. А адвокат лишь вправе участвовать в процессе доказывания. Такое положение ведет к девальвации функции защиты, а работа органов предварительного расследования и суда начинает принимать обвинительный уклон", — отметил Даврон Саидов.

Такое положение дел способствует росту коррупции: граждане ищут не адвоката, который хорошо знает закон, а адвоката, который хорошо знает следователя, прокурора и судью. Чтобы изменить ситуацию, считает Саидов, необходимо повысить процессуальный статус стороны защиты и параллельно — укреплять честность и неподкупность сотрудников прокуратуры, судей и работников судебных органов.

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Необходимо стремиться к тому, чтобы центром принятия решения был независимый суд, а стороны обвинения и защиты обладали равными правами по сбору и представлению доказательств своей позиции, сказал зампредседателя Палаты адвокатов.

Он отметил, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс был разработан в начале 90-х годов и уже не отвечает требованиями времени. 

"До конца 2020 года планируется полностью его переработать", — заявил он. 

Кроме того, после принятия концепции будет разработан новый закон "Об адвокатуре".

Адвокаты на вес золота

По данным Палаты адвокатов, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 3919 защитников. При этом в Турции работает около 125 тысяч, в Южной Корее — 26 тысяч, в Украине — 60 тысяч, в России — 84 тысячи адвокатов. В среднем по Узбекистану на одного адвоката приходится 8660 человек, а в некоторых отдельно взятых регионах этот показатель еще ниже: например, в Сурхандарьинской области на 32 тысячи человек приходится всего один адвокат.

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Очевидно, что вопрос привлечения кадров более чем актуален. Возможно, многие новоиспеченные юристы по окончании вуза хотели бы сразу стать адвокатами, но не имеют права — для получения лицензии необходим опыт работы в правовой сфере не менее двух лет.

"Таким образом, выпускник юридического вуза устраивается на работу в другую организацию и начинает строить карьеру. После нескольких лет работы, например, юрисконсультом, ему уже не хочется переходить в адвокатуру", — отметил Даврон Саидов.

По его мнению, целесообразно было бы предоставить студентам юридических вузов возможность на последнем курсе обучаться по направлению адвокатуры, чтобы, получив диплом, они могли сразу приступить к работе.

Теги:
Суд, юрист, адвокат, Узбекистан



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