Реформа адвокатуры в Узбекистане: механизм защиты граждан будет пересмотрен

В декабре глава государства Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости разработать Концепцию развития института адвокатуры. Проект документа, как ожидается, будет опубликован в начале марта. Принять его нужно до 1 мая.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Заместитель председателя Палаты адвокатов Узбекистана Даврон Саидов рассказал корреспонденту Sputnik, в каких изменениях нуждается работа отечественных защитников.

Уравновесить чаши весов

По словам Даврона Саидова, действующая судебно-правовая система, определяющая роль адвокатуры в отстаивании прав граждан, во многом основана на принципах, сохранившихся еще с советских времен. Они зачастую носят декларативный характер.

В частности, сторона обвинения обладает обширными полномочиями по производству следственных действий, тогда как полномочия стороны защиты изначально урезаны.

"Парадоксально, но этот дисбаланс прямо закреплен в нормах Уголовно-процессуального кодекса: участниками процесса доказывания являются дознаватель, следователь, прокурор и судья. А адвокат лишь вправе участвовать в процессе доказывания. Такое положение ведет к девальвации функции защиты, а работа органов предварительного расследования и суда начинает принимать обвинительный уклон", — отметил Даврон Саидов.

Такое положение дел способствует росту коррупции: граждане ищут не адвоката, который хорошо знает закон, а адвоката, который хорошо знает следователя, прокурора и судью. Чтобы изменить ситуацию, считает Саидов, необходимо повысить процессуальный статус стороны защиты и параллельно — укреплять честность и неподкупность сотрудников прокуратуры, судей и работников судебных органов.

Необходимо стремиться к тому, чтобы центром принятия решения был независимый суд, а стороны обвинения и защиты обладали равными правами по сбору и представлению доказательств своей позиции, сказал зампредседателя Палаты адвокатов.

Он отметил, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс был разработан в начале 90-х годов и уже не отвечает требованиями времени.

"До конца 2020 года планируется полностью его переработать", — заявил он.

Кроме того, после принятия концепции будет разработан новый закон "Об адвокатуре".

Адвокаты на вес золота

По данным Палаты адвокатов, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 3919 защитников. При этом в Турции работает около 125 тысяч, в Южной Корее — 26 тысяч, в Украине — 60 тысяч, в России — 84 тысячи адвокатов. В среднем по Узбекистану на одного адвоката приходится 8660 человек, а в некоторых отдельно взятых регионах этот показатель еще ниже: например, в Сурхандарьинской области на 32 тысячи человек приходится всего один адвокат.

Очевидно, что вопрос привлечения кадров более чем актуален. Возможно, многие новоиспеченные юристы по окончании вуза хотели бы сразу стать адвокатами, но не имеют права — для получения лицензии необходим опыт работы в правовой сфере не менее двух лет.

"Таким образом, выпускник юридического вуза устраивается на работу в другую организацию и начинает строить карьеру. После нескольких лет работы, например, юрисконсультом, ему уже не хочется переходить в адвокатуру", — отметил Даврон Саидов.

По его мнению, целесообразно было бы предоставить студентам юридических вузов возможность на последнем курсе обучаться по направлению адвокатуры, чтобы, получив диплом, они могли сразу приступить к работе.