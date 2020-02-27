Экологичный Узбекистан: по всей стране установят контейнеры для сбора батареек

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. По всему Узбекистану началась установка специальных контейнеров для сбора батареек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по экологии и охране окружающей среды.

Отмечается, что это поможет решить проблему утилизации батареек. В комитете напомнили, что использованные батарейки нельзя выбрасывать в общий мусор из-за содержащихся в них токсичных веществ — свинца, кадмия, ртути, никеля, цинка и других.

"Если они окажутся на полигоне с остальными бытовыми отходами, то постепенно покрытие разрушится, а опасные элементы проникнут в почву, грунтовые, а затем и поверхностные воды. В случае же попадания батарейки на мусоросжигательный завод вредные соединения станут загрязнять атмосферный воздух", - рассказали в ведомстве.

Специальные контейнеры уже установили в Ташкенте и Ферганской области. Опознать их легко — по форме и внешнему дизайну они напоминают сами батарейки.

Пресс-служба Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Контейнеры для сбора батареек, которые устанавливаются по всей республике

Всего в Узбекистане пока появилось 500 контейнеров ГУП "Махсустранс" и 171 — частных компаний по саночистке.

Установка экологичных мусорок идет полным ходом.

Отмечается, что контейнеры с батарейками будут храниться на территории местных филиалов предприятий "Тоза худуд" и "Махсустранс".

Вопрос их дальнейшей переработки еще предстоит решить, "так как в республике еще нет соответствующих производственных мощностей".

Однако прорабатывается и другой путь утилизации батареек — их предлагается отправлять за рубеж.