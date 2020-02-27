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Экологичный Узбекистан: по всей стране установят контейнеры для сбора батареек

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13553601/Ekologichnyy-Uzbekistan-po-vsey-strane-ustanovyat-konteynery-dlya-sbora-batareek.html

Начать повсеместную установку специальных мусорок поручено территориальным подразделениям ГУП "Тоза худуд" и "Махсустранс".

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. По всему Узбекистану началась установка специальных контейнеров для сбора батареек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по экологии и охране окружающей среды.

Отмечается, что это поможет решить проблему утилизации батареек. В комитете напомнили, что использованные батарейки нельзя выбрасывать в общий мусор из-за содержащихся в них токсичных веществ — свинца, кадмия, ртути, никеля, цинка и других.

"Если они окажутся на полигоне с остальными бытовыми отходами, то постепенно покрытие разрушится, а опасные элементы проникнут в почву, грунтовые, а затем и поверхностные воды. В случае же попадания батарейки на мусоросжигательный завод вредные соединения станут загрязнять атмосферный воздух", - рассказали в ведомстве.

Специальные контейнеры уже установили в Ташкенте и Ферганской области. Опознать их легко — по форме и внешнему дизайну они напоминают сами батарейки.

Контейнеры для сбора батареек, которые устанавливаются по всей республике
Пресс-служба Госкомитета по экологии и охране окружающей среды
Контейнеры для сбора батареек, которые устанавливаются по всей республике

Всего в Узбекистане пока появилось 500 контейнеров ГУП "Махсустранс" и 171 — частных компаний по саночистке.

© Sputnik / Александр Кряжев
Ташкент планирует привлечь сингапурскую компанию для переработки мусора

Установка экологичных мусорок идет полным ходом.

Отмечается, что контейнеры с батарейками будут храниться на территории местных филиалов предприятий "Тоза худуд" и "Махсустранс". 

Вопрос их дальнейшей переработки еще предстоит решить, "так как в республике еще нет соответствующих производственных мощностей".

Однако прорабатывается и другой путь утилизации батареек — их предлагается отправлять за рубеж.

Теги:
отходы, Узбекистан, мусор, экология



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