Движение "Юксалиш" раскритиковало новые требования к школьной форме

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" усомнилось в разумности новых требований для учеников частных школ, которые перечислены в проекте постановления Кабмина.

В частности, широкий общественный резонанс вызвали требования ко внешнему виду учащихся и к форме.

Представители движения отметили, что на качество образования влияют не то, во что одет школьник, а такие факторы, как квалификация педагогов, эффективность образовательных программ, обеспеченность ресурсами и необходимой материально-технической базой.

"Как на это может повлиять внешний вид учащегося? Есть ли у разработчиков проекта результаты исследований, факты, подтверждающие необходимость детального прописывания требований к "имиджу" школьников?", - удивились в организации.

Второй аргумент звучит так: установление жестких требований по внешнему виду учащихся частных школ ограничивает свободу их выбора и самовыражения. По мнению представителей движения, дети имеют право одеваться так, как им удобно, конечно, соблюдая при этом этические нормы.

"Вместо того, чтобы вести урок, заинтересовать ученика предметом, педагоги будут ходить с линейками и измерять длину юбок и брюк? Лишая детей выбора, возможности самовыражения, можно навредить их психике, пробудить ненависть к системе образования в целом", - говорится в сообщении.

В "Юксалиш" также указали на некоторые другие нестыковки в документе, попросив составителей законопроекта дать обоснованное разъяснение по предлагаемым поправкам.