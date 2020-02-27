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Узбекские школьники

Движение "Юксалиш" раскритиковало новые требования к школьной форме

Министерство образования Узбекистана
Общество
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17910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13554800/Dvizhenie-Yuksalish-raskritikovalo-novye-trebovaniya-k-shkolnoy-forme.html

Планируемое введение жестких требований ко внешнему виду учеников частных школ ограничит свободу выбора и самовыражения детей, считают представители организации.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" усомнилось в разумности новых требований для учеников частных школ, которые перечислены в проекте постановления Кабмина.

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УзА
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В частности, широкий общественный резонанс вызвали требования ко внешнему виду учащихся и к форме. 

Представители движения отметили, что на качество образования влияют не то, во что одет школьник, а такие факторы, как квалификация педагогов, эффективность образовательных программ, обеспеченность ресурсами и необходимой материально-технической базой.

"Как на это может повлиять внешний вид учащегося? Есть ли у разработчиков проекта результаты исследований, факты, подтверждающие необходимость детального прописывания требований к "имиджу" школьников?", - удивились в организации.

Второй аргумент звучит так: установление жестких требований по внешнему виду учащихся частных школ ограничивает свободу их выбора и самовыражения. По мнению представителей движения, дети имеют право одеваться так, как им удобно, конечно, соблюдая при этом этические нормы.

"Вместо того, чтобы вести урок, заинтересовать ученика предметом, педагоги будут ходить с линейками и измерять длину юбок и брюк? Лишая детей выбора, возможности самовыражения, можно навредить их психике, пробудить ненависть к системе образования в целом", - говорится в сообщении.

В "Юксалиш" также указали на некоторые другие нестыковки в документе, попросив составителей законопроекта дать обоснованное разъяснение по предлагаемым поправкам.

Теги:
Общенациональное движение "Юксалиш", Школа, форма



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