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Подделки известных батончиков Snickers и Mars

В Узбекистане батончики SNICKRS и MAVS объявлены вне закона

Антимонопольный комитет Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13555256/V-Uzbekistane-batonchiki-SNICKRS-i-MAVS-teper-vne-zakona.html

Выяснилось, что местный предприниматель скопировал внешний вид и название американских шоколадных конфет SNICKERS и MARS. Кроме того, бизнесмен выпускал продукцию, не зарегистрировав товарные знаки.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане батончики SNICKRS и MAVS признали незаконной продукцией.

Зубные щетки Galaxy
Пресс-служба Антимонопольного комитета
Производитель зубной щетки Galaxy проиграл спор с американским Colgate

Ранее в Антимонопольный комитет обратился представитель американской компании MARS Incorporated с жалобой на местного предпринимателя, который выпускал продукцию с очень похожим названием и идентичным внешним видом.

Выяснилось, что частный предприниматель "Ishtayev B.М." действительно с 2018 года производит шоколадные конфеты SNICKRS, а с 2019 года — MAVS. При этом товарные знаки с такими названиями не зарегистрированы.

Специальная комиссия признала бизнесмена нарушителем правил добросовестной конкуренции.

Ранее комиссия вынесла неутешительный вердикт местному производителю зубных щеток Galaxy, которые выглядели точь-в-точь как у компании Colgate.

Теги:
Торговля, Узбекистан, конфеты



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