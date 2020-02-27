В Узбекистане батончики SNICKRS и MAVS объявлены вне закона

Выяснилось, что местный предприниматель скопировал внешний вид и название американских шоколадных конфет SNICKERS и MARS. Кроме того, бизнесмен выпускал продукцию, не зарегистрировав товарные знаки.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане батончики SNICKRS и MAVS признали незаконной продукцией.

Ранее в Антимонопольный комитет обратился представитель американской компании MARS Incorporated с жалобой на местного предпринимателя, который выпускал продукцию с очень похожим названием и идентичным внешним видом.

Выяснилось, что частный предприниматель "Ishtayev B.М." действительно с 2018 года производит шоколадные конфеты SNICKRS, а с 2019 года — MAVS. При этом товарные знаки с такими названиями не зарегистрированы.

Специальная комиссия признала бизнесмена нарушителем правил добросовестной конкуренции.

Ранее комиссия вынесла неутешительный вердикт местному производителю зубных щеток Galaxy, которые выглядели точь-в-точь как у компании Colgate.