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Студенты в аудитории

В пяти регионах Узбекистана откроются педагогические вузы

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200228/13558950/V-pyati-regionakh-Uzbekistana-otkroyutsya-pedagogicheskie-vuzy.html

При приеме в вузы будет учитываться склонность абитуриентов к педагогической профессии. Механизмы определения этой склонности предстоит выработать Государственному центру тестирования при кабмине и трем министерствам.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. На базе Самаркандского, Андижанского и Бухарского государственного университетов, а также Термезского и Шахрисабзского филиалов Ташкентского государственного педагогического университета будут созданы педагогические институты, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Вузы будут финансироваться из средств, выделяемых Министерству высшего и среднего специального образования республики из бюджета, недостающая часть — за счет собственных средств институтов. По статусу их поручено приравнять к филиалу отечественного высшего образовательного учреждения.

При приеме на учебу будет учитываться склонность абитуриентов к педагогической профессии. Государственному центру тестирования при кабмине, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству народного образования, Министерству дошкольного образования предстоит до 1 апреля 2020 года выработать механизмы для определения этой склонности.

Теги:
постановление, Образование, педагогический, педагог, институт, Узбекистан



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