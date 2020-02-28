Производителям контрафактных школьных тетрадей напомнили об ответственности

По данным Агентства информации и массовых коммуникаций, на днях в социальных сетях были размещены фотографии, демонстрирующие низкое качество контрафактных школьных тетрадей.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) прокомментировало появление в соцсетях фотографий контрафактных тетрадей низкого качества.

По данным АИМК, в 2019 году из торговли было изъято 32 674 полиграфических изделия, которые продавались без соблюдения требований законодательства. Их общая стоимость составила более 120,2 миллиона сумов.

"Очень часто на контрафактном товаре лишь указано "Сделано в Узбекистане". Нередки случаи, когда теневые предприятия, выпускающие ту же полиграфическую продукцию, указывают на ней реального существующего и легально действующего производителя. И поскольку настоящие адрес и другие сведения о предприятиях, изготавливающих контрафактную продукцию, неизвестны, то найти этих "предпринимателей" и принять против них меры очень сложно. Поэтому, чтобы пресекать подобные случаи, необходим широкий общественный контроль", — говорится в публикации на сайте агентства.

В августе прошлого года специалисты Государственного налогового комитета, агентства "Узстандарт", Центра санитарно-эпидемиологического контроля провели свыше 30 семинаров, посвященных подготовке и производству полиграфической продукции, отвечающей всем необходимым требованиям.

В частности, сотрудникам предприятий напомнили, что ее можно реализовывать только после после получения соответствующего сертификата от "Узстандарта" и заключения Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора.

"Руководители предприятий были предупреждены о том, что несоблюдение указанных требований, в частности, производство и реализация полиграфической продукции, которая может негативно сказаться на здоровье детей, выпущенная с нарушением авторских прав, влечет за собой налоговую, административную и уголовную ответственность", — отметили в АИМК.