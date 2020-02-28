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Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством многоэтажных домов в махалле Авайхон Мирзо-Улугбекского района столицы.

Президент призвал строителей и коммунальщиков работать "по уму"

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200228/13562447/Prezident-prizval-stroiteley-i-kommunalschikov-rabotat-po-umu.html

Президент поручил активнее использовать отечественные стройматериалы для того, чтобы снизить себестоимость квартир и обеспечить возможность их выделения малообеспеченным семьям.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил стройплощадку махалли "Авайхон" Мирзо-Улугбекского района столицы, сообщает пресс-служба главы государства.

На этой территории планируется построить 17 многоэтажных домов. Возведение каркасов пяти из них уже завершено и сейчас ведутся отделочные работы. В эти дома заселятся первые жители в сентябре нынешнего года.

Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством современных энергоэффективных домов
Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент интересовался технологией строительства и энергоэффективностью используемых материалов. Стены домов отделаны базальтовой ватой - это позволяет свести к минимуму потерю тепла и обеспечить оптимальный микроклимат в квартирах. Кстати, материал полностью локализованный продукт.

Президент поручил активнее использовать отечественные стройматериалы для того, чтобы снизить себестоимость квартир и обеспечить возможность их выделения малообеспеченным семьям.

Президент ознакомился со строительством многоэтажных домов в махалле Авайхон
Пресс-служба президента
Президент ознакомился со строительством многоэтажных домов в махалле "Авайхон"

Отдельно остановился глава государства на поддержке малоимущих семей. Одна из возможностей - продлить сроки погашения кредитов и предоставления жилья в аренду.

"Жители городов недовольны качеством коммунальных услуг. Не хватает профессиональных организаций, квалифицированных кадров в сфере эксплуатации зданий. Новые объекты подключаются к старой инфраструктуре. Целые кварталы отапливаются из далекой станции. А если работать по уму, коммунальные платежи можно удешевить до 50 процентов," - сказал глава государства.

Даны указания по строительству в новом массиве автономной тепловой станции, организации современной компании по эксплуатации и обслуживанию зданий.

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На территории махалли планируется возведение нескольких 9-, 16-этажных и одного 25-этажного дома. В проекте помимо современных требований учтены национальные ценности и возможности для проведения различных церемоний. Кроме того, в жилом комплексе будут школа, детский сад, спортивные и игровые площадки, многоуровневая парковка.

В Ферганской области планируют строительство жилых домов
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ферганской области планируют строительство жилых домов

Напомним, что в конце октября прошлого года президент поручил частному сектору построить 4 тысячи домов для населения. 

Выделение большого объема средств из госбюджета на жилищную сферу, по словам Мирзиёева, нецелесообразно. В связи с этим были обсуждены вопросы поэтапного внедрения рыночных механизмов в систему ипотечного кредитования, повышения роли частного сектора в жилищном строительстве. 

Новая система предусматривает порядок, в соответствии с которым возведение многоэтажного жилья будет осуществляться субъектами предпринимательства. Государством же выделяется земля, а также средства банкам для ипотечных кредитов.

Теги:
Ташкент, Шавкат Мирзиёев, Президент, дом, квартиры, строители, стройка



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