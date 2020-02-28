Предприятие по производству "умных" счетчиков начало работу в Ташкенте

В стране есть потребность в 3,5 млн электронных газовых счетчиков. Новое предприятие намерено удовлетворить спрос всего за год деятельности и начиная с 2021 года экспортировать продукцию на $7,7 млн.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Глава государства посетил Технопарк в Яшнабадском районе столицы и ознакомился с деятельностью введенного здесь в строй первого предприятия по производству электронных газовых счетчиков, сообщили в пресс-службе президента.

Пресс-служба президента В Технопарке введено в строй современное предприятие

Предприятие, организованное за счет инвестиций на $50 млн, способно выпускать в год 3 млн "умных" счетчиков. Устройства оснащены слотом для сим-карты и будут в режиме реального времени отправлять данные о потреблении газа на центральный сервер. Внедряемая с использованием таких счетчиков биллинговая система сократит человеческий фактор.

Счетчики оснащены регулятором, который нормализует давление газа и таким образом повышает безопасность, поможет предотвратить утечки газа и сопутствующие этому последствия.

В стране есть потребность в 3,5 млн электронных газовых счетчиков. Новое предприятие намерено удовлетворить спрос всего за год деятельности и начиная с 2021 года экспортировать продукцию на $7,7 млн. В этой целью заключено соглашение с итальянской компанией "Petro Fiorentini".

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Глава государства рекомендовал руководству предприятия не ограничиваться лишь продажей счетчиков, но ставить цели по охвату всего процесса - от установки устройств до их технического обслуживания.

"Начиная производство, необходимо сперва подумать о стандартах. И для квалифицированного сервиса, и для экспорта требуется стандарт. К сожалению, в этом вопросе мы намного отстали от мира. На местах не хватает кадров, способных обеспечить работу по стандарту. Поэтому следует наладить на промышленных предприятиях, таких как это, подготовку собственных специалистов по сервису," - сказал президент.

Рассказали главе республики и о сервис-центре предприятия.

Глава государства ознакомился со проектами Технопарка, образцами промышленных товаров, которые планируется запустить в производство.

Напомним, в мае прошлого года Шавкату Мирзиёеву презентовали проект другого инновационного технопарка, который хотят возвести вместе со зданием Министерства инновационного развития в Студгородке в Ташкенте. Технопарк призван привлечь в страну опытных специалистов в сфере информационных технологий.