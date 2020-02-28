Первый случай коронавируса зафиксирован в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Оперативный штаб при кабмине Азербайджана подтвердил выявление первого случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в республике. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Больной — гражданин России, прибывший в Азербайджан из Ирана. Сейчас мужчина находится в специальном боксе, его состояние оценивается как стабильное.

В больнице имеются все необходимые средства для предотвращения распространения вируса и проведения необходимых терапевтических мероприятий, отметили в штабе.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, умерли 57 человек.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19. Все граждане, вернувшиеся из Китая в январе этого года, прошли профилактический карантин и были отпущены домой. Однако накануне стало известно, что один из пассажиров, летевший из Сеула, помещен в Ташкенте под карантин в связи с подозрением на коронавирус.