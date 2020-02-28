Жизнь после смерти: бабушка Зоя рассказывает о самом страшном на войне

Сегодня она вспоминает события тех страшных дней и даже не плачет - она научилась мужеству на войне.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Каждое слово из воспоминаний Зои Павловны пронзает болью, напоминая о том, на что способна человеческая вера и воля к победе.

В блокадном Ленинграде она пережила смерть самых близких - сначала от голода умер папа, а потом бабушка. Но их не похоронили... Тела умерших спрятали на чердак, чтобы получить карточки на хлеб. Так закалялась 16-летняя Зоя Романенко.

Девушка прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. А потом вместе с Красной армией встретила победу в Германии.

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Сегодня она вспоминает события тех страшных дней и даже не плачет - она научилась мужеству на войне.

Послушайте это интервью, бабушка Зоя ждет ваших писем, она хочет поговорить и поделиться своей историей жизни. Напишите ей к 9 Мая.

111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Романенко Зое Павловне. Эти письма обязательно попадут в ее руки.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru.

Услышать ваши истории хотят также герои боевых действий, о которых мы писали ранее в рамках проекта #ПочтаПобеды и еще много других ветеранов, невероятной ценой отвоевавших наш мир у фашистской чумы.

Они знают цену свободы и готовы поделиться этим знанием с каждым.