Удобный случай: обнаружен незаконный склад с медицинскими масками

Предприимчивый гражданин решил наживиться на общемировой панике вокруг ситуации с коронавирусом. Он планировал отправить крупную партию медицинских масок за границу, но не посчитал нужным оформлять таможенные документы.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета, выявлен факт незаконного хранения медицинских масок в большом количестве. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

При участии понятых был проведен досмотр жилого дома, где был обнаружен склад незаконно хранящихся медицинских масок сомнительного качества на сумму 668 млн 400 тыс сумов. У товара не было обязательного сертификата соответствия качеству.

Позже было установлено, что маски должны были быть перепроданы за границу.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводится таможенная проверка.

Пару дней назад мы сообщали, что острый дефицит масок наблюдается не только в Южной Корее и Китае, но и в соседнем Кыргызстане. При том, что в этой республике случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Сотрудники аптек говорят, что этого товара давно уже нет — "ни китайских, ни местных". Про поставки пока ничего не известно.