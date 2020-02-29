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Удобный случай: обнаружен незаконный склад с медицинскими масками

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200229/13569931/Udobnyy-sluchay-obnaruzhen-nezakonnyy-sklad-s-meditsinskimi-maskami.html

Предприимчивый гражданин решил наживиться на общемировой панике вокруг ситуации с коронавирусом. Он планировал отправить крупную партию медицинских масок за границу, но не посчитал нужным оформлять таможенные документы.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета, выявлен факт незаконного хранения медицинских масок в большом количестве. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

При участии понятых был проведен досмотр жилого дома, где был обнаружен склад незаконно хранящихся медицинских масок сомнительного качества на сумму 668 млн 400 тыс сумов. У товара не было обязательного сертификата соответствия качеству.

Позже было установлено, что маски должны были быть перепроданы за границу.

Coronavirus: drone footage shows enormous queues for masks in South Korea
YouTube / Guardian News
В Южной Корее сотни людей выстроились в очередь за масками — шокирующие кадры

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводится таможенная проверка.

Пару дней назад мы сообщали, что острый дефицит масок наблюдается не только в Южной Корее и Китае, но и в соседнем Кыргызстане. При том, что в этой республике случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Сотрудники аптек говорят, что этого товара давно уже нет — "ни китайских, ни местных". Про поставки пока ничего не известно.

Теги:
Узбекистан, Государственный таможенный комитет, Происшествие, коронавирус



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