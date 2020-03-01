В Ташкенте пройдет фестиваль в поддержку женщин, пострадавших от насилия

На пяти творческих площадках столицы будут организованы лекции, выставки, кинопоказы, панельная дискуссии и дебаты на тему борьбы с насилием.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится международный фестиваль "Не виновата", организованный в поддержку женщин, столкнувшихся с домашним насилием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НЕ ВИНОВАТА 2020 | ТАШКЕНТ (@nevinovatatashkent) 27 Фев 2020 в 12:34 PST

Мероприятие пройдет с 5 по 20 марта.

Программа фестиваля

5 марта в 18.00 – показ фильма "Северная страна" в Zero Line Gallery

6 марта в 19.00 – открытие выставки "Во что ты была одета?" в 139 Documentary Center

7 марта в 19.00 – показ фильма "Пожары" в театре "Ильхом" в рамках Ilkhom Panorama

8 марта в 19.00 – показ документального фильма !Women Art Revolution в 139 Documentary Center

10 марта – панельная дискуссия, на которой центральной темой станет борьба с домашним насилием. Мероприятие пройдет в коворкинге Ground Zero Kitob Olami (время уточняется).

13 марта в 19.00 – лекция Ирины Матвиенко в 139 Documentary Center

14 марта в 18.00 - лекция "Женщины в искусстве" в Zero Line Gallery

15 марта в 20.00 - диджей-сет Mari Breslavets&Dmitri Shvets в Bonum Factum Gallery

17 марта в 19.00 – показ документального фильма "Я не феминистка" и онлайн-сессия вопросов-ответов с режиссером фильма в 139 Documentary Center.

Для чего нужен этот фестиваль?

Как говорят сами организаторы, цель мероприятия — привлечь общество к проблеме насилия над женщинами.

"Акция призвана дестигматизировать жертв домашнего насилия, рассказать о том, что предпочитают замалчивать, поддержать женщин и напомнить о главном предназначении праздника 8 марта как дня солидарности в борьбе за права женщин", - пишут организаторы.

Также акция призвана поддержать организации, фонды и кризисные центре, которые оказывают помощь пострадавшим женщинам.

Отмечается, что все деньги, собранные во время фестиваля, будут переданы благотворительному фонду "Мехржон", работающему с 2005 года в Ферганской области.

Вход свободный.