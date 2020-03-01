В Ташкенте пройдет фестиваль в поддержку женщин, пострадавших от насилия

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится международный фестиваль "Не виновата", организованный в поддержку женщин, столкнувшихся с домашним насилием.
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Мероприятие пройдет с 5 по 20 марта.
Программа фестиваля
5 марта в 18.00 – показ фильма "Северная страна" в Zero Line Gallery
6 марта в 19.00 – открытие выставки "Во что ты была одета?" в 139 Documentary Center
7 марта в 19.00 – показ фильма "Пожары" в театре "Ильхом" в рамках Ilkhom Panorama
8 марта в 19.00 – показ документального фильма !Women Art Revolution в 139 Documentary Center
10 марта – панельная дискуссия, на которой центральной темой станет борьба с домашним насилием. Мероприятие пройдет в коворкинге Ground Zero Kitob Olami (время уточняется).
13 марта в 19.00 – лекция Ирины Матвиенко в 139 Documentary Center
14 марта в 18.00 - лекция "Женщины в искусстве" в Zero Line Gallery
15 марта в 20.00 - диджей-сет Mari Breslavets&Dmitri Shvets в Bonum Factum Gallery
17 марта в 19.00 – показ документального фильма "Я не феминистка" и онлайн-сессия вопросов-ответов с режиссером фильма в 139 Documentary Center.
Для чего нужен этот фестиваль?
Как говорят сами организаторы, цель мероприятия — привлечь общество к проблеме насилия над женщинами.
"Акция призвана дестигматизировать жертв домашнего насилия, рассказать о том, что предпочитают замалчивать, поддержать женщин и напомнить о главном предназначении праздника 8 марта как дня солидарности в борьбе за права женщин", - пишут организаторы.
Также акция призвана поддержать организации, фонды и кризисные центре, которые оказывают помощь пострадавшим женщинам.
Отмечается, что все деньги, собранные во время фестиваля, будут переданы благотворительному фонду "Мехржон", работающему с 2005 года в Ферганской области.
Вход свободный.